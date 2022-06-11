تعالج 40 ألف متر مكعب يوميا.. مميزات مدينة السادات للصرف الصحي

قال إبراهيم فريج، مدير المرافق بجهاز مدينة السادات للصرف الصحي، إن المحطة مقامة على مساحة 60 فدان، بطاقة 40 الف متر مكعب يوميا، باستثمارت تصل إلى 223 مليون جنيه.



وأضاف "إبراهيم فريج" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الأخبار" المذاع على قناة "دي إم سي", أن المحطة تندرج ضمن مشروع تطوير الصرف الصحي بالمدينة، من أجل فصل الصرف الصناعي عن الآدمي، منوها يصل لنا 40 ألف متر مكعب مياه من 33 منطقة سكنية.

وأوضح يتم التعامل مع المياه على عدة مراحل، وهم المعالجة الإبتدائية لفصل الشوائب، ثم المعالجة البيولوجية، من ثم المعالجة الثانوية أخيرا المعالجة الثلاثية، مشددا على أن المحطة تنتج 40 ألف متر مكعب.

وشدد على أن المحطة تعمل كـ مرحلة أولى، وسيكون هناك مرحلة ثانية توفر 60 ألف متر مكعب يوميا، وذلك لتعزيز الاستفادة من المياه المعالجة.

