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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تباين الأداء الأسبوعي لأسواق الخليج والسبعيني المصري يسجل أعلى مكاسب

صدى البلد

سجل مؤشر السوق السعودية تراجعا هامشيا خلال الأسبوع الثاني من يونيو وسط سيولة ضعيفة نسبياً بلغت أقل من 30 مليار ريال في مجمل الأسبوع.

وشهد السوق السعودي خلال هذه الفترة تواصل إعلان الشركات عن نيتها الإدراج في السوق السعودي كان أبرزها شركة الآمار الغذائية التي أعلنت أنها تعتزم طرح نحو 42%.

وسجلت المؤشرات المصرية ارتداداً واضحاً في الأسبوع الثاني من يونيو بعد ارتفاع المؤشر السبعيني بنسبة 7% محققاً أعلى مكاسب يومية له في 11 شهراً.

كما سجل المؤشر الثلاثيني ارتفاعاً بأكثر من 2%.

بالمقابل استطاع المؤشر العام لبورصة قطر تحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من 2% مسجلاً أعلى مكاسب أسبوعية في شهرين.

وتراجع مؤشر فوتسي أبوظبي بنحو 0.2% في جلسة الجمعة مسجلاً الجلسة الثامنة على التوالي من الانخفاض ليتكبد أطول سلسلة تراجعات يومية في أكثر من 3 سنوات.
كما سجل المؤشر خسائر أسبوعية بأكثر من 2% مسجلاً أدنى إغلاق أسبوعي في شهر.

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