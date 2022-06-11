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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالفورمال.. مايان السيد تبرز أناقتها في أحدث إطلالة

مايان السيد
مايان السيد

شاركت الفنانة مايان السيد، جمهورها جلسة تصوير جديدة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وظهرت فيها بإطلالة أنيقة وناعمة.

وتألقت "مايان" وارتدت بدلة باللون الأزرق، وتركت خصلات شعرها على كتفيها بطريقة ذيل الحصان، وهو ما أعطاها إطلالة مميزة وساحرة.


يذكر أن مايان السيد، شاركت في مسلسل "الاختيار 3" الذي عرض في دراما رمضان 2022، وقدمت دور آية ابنة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي جسد شخصيته في العمل الفنان ياسر جلال.


أدى النجوم أحمد السقا، وكريم عبدالعزيز، وأحمد عز، وياسر جلال، بطولة الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار" الذي يحكي بطولات الجيش والشرطة في محاربة الإرهاب، بمشاركة النجوم: محمد رياض، إيمان العاصي، خالد الصاوي، صبري فواز، محمود البزاوي، وهشام إسماعيل، وعدد كبير من ضيوف الشرف، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

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IMG_٢٠٢٢٠٦١١_١٨٢٤٢٤
جلسة تصوير جديدة إطلالة انيقة اللون الأزرق الفنانة مايان السيد مايان السيد

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