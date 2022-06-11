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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة أوراق قاتل شقيقته وزوجها وطفلتهما حرقًا بسوهاج إلى المفتي

صدى البلد

حكمت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار محمد رفاعي عبدالحافظ، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة وأحمد أبو القاسم محمد، بأمانة سر عبدالمنصف إبراهيم، وعاطف رمسيس، بإحالة أوراق عامل أشعل النيران بشقيقته وزوجها وطفلتهما، بمسكنهما بمنطقة الكوثر في سوهاج، لفضيلة مفتي الجمهورية؛ لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه شنقًا؛ وحددت جلسة يوم الثاني من دور شهر يوليو للنطق بالحكم، مع استمرار حبسه.

تعود أحداث القضية لشهر نوفمبر من عام 2021، عندما تلقى النقيب مصطفى شاكر، معاون مباحث قسم شرطة الكوثر بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق في شقة سكنية بعمارات منخفض التكاليف، وبانتقاله تبين له أن الحريق بالعمارة رقم 3 بالطابق السادس.

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نتج عن الحريق مصرع كل من "أحمد.ا" ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته أثناء نقله إلى مستشفى أخميم المركزي.

وزوجته "فاطمة.ع"، وابنته الطفلة الرضيعة "مكة"، متأثرين بإصابتهم بحروق نارية متفرقة بالجسد، وتبين من خلال التحريات أن وراء نشوب الحريق بالشقة المدعو "إ.ع- 19 عامًا- عامل- ويقيم بناحية قرية السلاموني دائرة مركز شرطة أخميم"؛ بسبب الخلافات الأسرية فيما بينهم.

تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة، وتم إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي حكمت بما تقدم.

سوهاج محكمة النيران جنايات شقيقته

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