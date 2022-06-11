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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جنايات سوهاج: إيداع قاتل تاجر البلاستيك بالعباسية شهرًا بمستشفى العباسية

صدى البلد

حكمت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار محمد رفاعي عبدالحافظ، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة وأحمد أبو القاسم محمد، بإيداع سائق بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية؛ لاتهامه بقتل تاجر بلاستيك، وذلك لمدة شهر وتمتد لشهر آخر، إذا اقتضى الأمر تحت الملاحظة، وذلك لفحصه بمعرفة لجنة من الأطباء المتخصصين المقيدين بالمجلس الإقليمي للصحة النفسية، لبيان حالته النفسية والعقلية وقت ارتكابه الجريمة.

وتعود تفاصيل القضية لشهر نوفمبر من العام الماضي، عقب تلقي مأمور قسم شرطة الكوثر بلاغًا من المدعوة (مرفت. ص) 36 عامًا، تقيم دائرة مركز شرطة المراغة بغياب شقيقها المدعو (فرج. ص) 45 عاما، يقيم بمحافظة الجيزة، وله محل إقامة بمركز المراغة، أثناء قيامه بتوزيع مواد خام تصنيع الأكياس البلاستيكية على المصانع دائرة القسم.

وتبين من خلال الفحص أن وراء اختفاء المذكور شبهة جنائية، وأن وراء ارتكابها المدعو حمادة. ع سائق ويقيم بمحافظة أسيوط، ويعمل سائق لدى المبلغ باختفائه.

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تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بأنه عقب توزيعه المواد الخام رفقة المذكور على مصانع البلاستيك بالمنطقة الصناعية بحي الكوثر، اعتدى عليه بسلاح ناري عبارة عن فرد روسي محلي الصنع، كان قد أعده لارتكاب الجريمة، ثم أخرج من السيارة وسكب عليه كمية من البنزين وأضرم في جثته النيران.

وأضاف أنه تخلص من السلاح الناري في المنطقة الصحراوية، ثم استولى على المبلغ المالي الذي كان بحوزة المجني عليه والذي بلغ 399 ألف جنيه.

وتم التحفظ على المتهم وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المُتقدم.

سوهاج محكمة قاتل تاجر بلاستيك

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