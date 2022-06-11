كلّفت إمام وبركات| علام : قرارات تخص منتخب مصر بعد مباراة كوريا

قال جمال علام رئيس اتحاد الكرة، إنه سيتم الإعلان عن قرارات اتحاد الكرة فيما يتعلق بالمنتخب الوطني بعد مباراة كوريا الجنوبية المقبلة.

وأضاف علام في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد " :" كلفت حازم امام وبركات بدراسة السيرة الذاتية لمدربين اجانب لمنتخب مصر، وننتظر بعد مباراة كوريا الجنوبية من أجل الإعلان عن قرارات اتحاد الكرة".

وتابع جمال علام :" هناك حملة تم شنها على الاتحاد المصري لكرة القدم والهدف منها اننا نمشي عشان اللي قبلنا يجي تاني ".

واكمل جمال علام : لما كيروش كان وحش تم مهاجمته، وإيهاب جلال مكملش 10 ايام ويتم مهاجمته". مضيفا:" اتحاد الكرة منوط به الدفاع عن حقوق الاندية بأكملها في المحافل الدولية والقارية