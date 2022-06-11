أستاذ الاقتصاد الزراعي: الغذاء الآن يستخدم كسلاح بين الدول

قال الدكتور جمال صيام ، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن روسيا وأوكرانيا يستحوذان على ٣٠ % من إنتاج القمح العالمي وأوكرانيا تملك حوالي ٧٠% من إنتاج زيت عباد الشمس في العالم، وواردات مصر من الدولتين تمثل ٧٠% من القمح.

وأوضح أن هناك أزمة غذاء عالمية أكثر صعوبة من الأزمة العالمية عام 2008، لأن هناك ندرة من السلع على المستوى العالمي ولأن ربع الإنتاج العالمي تم حجبه عن السوق ما أدى إلى بحث الدول عن مصادر أخرى.



وأضاف، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن الغذاء الآن يستخدم كسلاح والدول المستوردة تتضرر بصورة أساسية منها مصر، ومصر تحاول أن تتفادى الأزمة من خلال التوسع الزراعي الأفقي وزيادة الإنتاج المحلي .