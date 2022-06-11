السودان.. الآلية الثلاثية تعلن تأجيل جلسات الحوار المباشر لأجل غير مسمى

أعلنت الآلية الثلاثية المكونة من "الاتحاد الأفريقي، الإيقاد، يونيتامس" في السودان، اليوم السبت، تأجيل جلسات الحوار السياسي المباشر لحل الأزمة بين الأطراف السودانية التي دخلت فيها البلاد منذ 25 أكتوبر الماضي، إلى أجل غير مسمى.

وقال مسؤول الإعلام ببعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) فادي القاضي إن الآلية الثلاثية قررت تأجيل الاجتماع التحضيري المزمع عقده غداً الأحد مع القوى السياسية لأجل غير مسمى لتقييم ودراسة المعطيات الراهنة وتقييم الاحتياجات للعملية السياسية.

وانطلقت في الخرطوم، يوم الأربعاء، محادثات مباشرة بين أطراف الأزمة في السودان، وذلك بتسهيل من الآلية الثلاثية.

وكانت الآلية الثلاثية حددت، الأحد، موعدا لعقد اجتماع ثانٍ ورفع ترشيحات لأسماء يديرون عملية الحوار، فضلاً عن محاولة إقناع القوى السياسية الرافضة للمشاركة بالحضور.

وشارك في المحادثات السلطة العسكرية برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وعدد من الأطراف السياسية والحركات الموقعة على اتفاقات السلام.

من جهته، كشف تجمع المهنيين السودانيين عن تلقيه دعوة من الآلية الثلاثية لتحديد أشخاص للمشاركة في الاجتماع والحوار المباشر الذي تعمل الآلية على تيسيره.