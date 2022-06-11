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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بدءا من الغد.. فيديو

الطقس
الطقس

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية، إن اليوم شهد ذروة ارتفاع الموجة الحارة، وسجلت درجات الحرارة في القاهرة 43 درجة مئوية.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "بدء من الغد سيكون هناك انخفاضا في درجات الحرارة"، لافتا: "مصر ستشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بدءا من الغد".

أوضح: "متوقع خلال الساعات المقبلة أن تتغير الكتلة الهوائية، والمناطق الغربية للبلاد مثل الإسكندرية والسلوم  ومطروح بدأت تشهد انخفاض في درجات الحرارة نتيجة الرياح الشمالية الغربية القادمة من جنوب أوروبا ".


وأشار: "متوقع انخفاض درجات الحرارة ما بين 7 إلى 8 درجات"، مردفا: "موجة رياح باردة، ستدخل مصر خلال الساعات المقبلة قادمة من جنوب أوروبا ستعمل على تخفيض الحرارة".

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