أكثر موديلات كيا مبيعًا في الدول العربية لعام 2021.. صور

تمتلك العلامة الكورية الشهيرة "كيا" شعبية جارفة عالمياً في أغلب أسواق السيارات العالمية وتسعى الشركة دائماً لتقديم كل ما هو جديد في عالم التقنية بصفة خاصة وصناعة السيارات بصفة عامة، وتعد إحدى العلامات التجارية الأكثر انتشارًا في العديد من الأسواق العالمية

وفي السياق التالي نستعرض لكم أكثر موديلات كيا مبيعًا في الدول العربية لعام 2021.

أشهر موديلات كيا مبيعًا في الدول العربية لعام 2021

كيا بيجاس

جاءت سيارة كيا بيجاس في المركز الأول على رأس قائمة سيارات كيا الأكثر مبيعًا داخل السعودية بعدد وصل إلى 8,249 سيارة، كما احتلت بيجاس أيضًا الترتيب الأول ضمن قائمة سيارات كيا الأكثر مبيعًا داخل سوق البحرين للسيارات لعام 2021 بعدد 274 سيارة.

تستمد كيا بيجاس 2021 قوتها من محرك 4 أسطوانات، بقدرة تنفس طبيعي للهواء بسعة 1400 سي سي وبقوة 95 حصان، وعزم دوران يصل الى 132 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك 5 سرعات.

أشهر موديلات كيا مبيعًا في الدول العربية لعام 2021

كيا سبورتاج

تأتي سيارة كيا سبورنتج في المركز الثاني كأكثر سيارات كيا مبيعاً في الدول العربية، وتستمد كيا سبورتاج موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 155 حصانا، وعزم اقصى للدوران 192 نيوتن/متر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تعمل عبر منظومة الدفع الامامي للعجلات.

أشهر موديلات كيا مبيعًا في الدول العربية لعام 2021

كيا سيلتوس

وصلت كيا سيلتوس كثالث الترتيب عقب بيجاس وسبورتاج ونجحت في احتلال الصدارة بالسوق الإماراتي خلال عام 2021، حيث وصل عدد كيا سيلتوس المُباعة خلال عام 2021 إلى 1,393 سيارة.

جاءت سيارة كيا سيلتوس موديل 2022 بمحرك 1.6 لتر 4 سلندر يولد قوة تصل الى 123 حصان، وعزم اقصى للدوران يصل الى 151 نيوتن متر، حيث يوفر المحرك قوة كافية لتنقلاتك اليومية، واستهلاكه للوقود اقتصادي بدرجة ممتازة (7.6 لتر لكل 100 كيلومتر) نظراً إلى صغر حجمة.

أشهر موديلات كيا مبيعًا في الدول العربية لعام 2021

كيا بيكانتو

حلت سيارة كيا بيكانتو في المركز الرباع كأكثر سيارات الشركة الكورية الجنوبية مبيعاً في الدول العربية، وجاءت السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.2 لتر على شكل حرف I، ويولد المحرك قوة قصوى تبلغ 84 حصان عند 6400 دورة في الدقيقة ، بالإضافة إلى عزم أقصى يبلغ 121 نيوتن متر عند 4000. دورة في الدقيقة.