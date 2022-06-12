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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اتحاد الكرة: لاعبو المنتخب اعترفوا بالتقصير في مباراة إثيوبيا

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

تحدث  وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، عن تفاصيل وكواليس أزمة ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا وأداء منتخب مصر السيء أمام إثيوبيا،  وذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، وإلى التفاصيل:

بيان شامل 


قال  وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إن اتحاد الكرة سوف يصدر بيانا خلال أيام شامل كافة التفاصيل المرتبطة  بالموضوعات المثارة على الساحة الرياضية، ومنها خطاب الاتحاد الأفريقي.


وأضاف وليد العطار  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "  :"   في عالم الانترنت والكومبيوتر لن يستطيع أحد أن يخبئ شيئا، وخطاب الاتحاد الأفريقي يصل لكل الاتحادات بشأن استضافة البطولات في القارة ".

وأكمل وليد العطار :"  الخطاب الخاص بالبطولات  أتى  للاتحاد وكانت الأندية المصرية مشاركة في البطولة ولا أعتقد أن أحدا يرغب في التربص بـ نادي بعينه ".

 

خطاب الكاف 


علق وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، على أزمة خطاب الاتحاد الإفريقي الخاص بملعب نهائي إفريقيا، قائلا:" "بيراميدز تقدم بطلب من أجل استضافة نهائي الكونفدرالية على أرض مصر".

 

وتابع وليد العطار: "لم يُطلب تنظيم نهائي إفريقيا مطلقا أي نادٍ مصري مشارك في البطولة، وهذا ما حدث العام الماضي أيضا في ظل إدارة مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق".

 

وأكمل وليد العطار: "أي ناد يرغب في شيء من اتحاد قاري؛ يعود بالطلب إلى اتحاد دولته"، مضيفا: "لم يصدر منا تصريحا بأنه لم يأت جواب من الاتحاد الإفريقي".


تقصير لاعبي المنتخب 


علق وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة،  على أداء منتخب مصر امام منتخب إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2023، قائلا:"   لاعبي منتخب مصر  اعترفوا بالتقصير الذي حدث ".


وتابع وليد العطار :"  لاعبو المنتخب وعدوا رئيس الاتحاد بتعويض الأداء السيء الذي قدمه المنتخب في مباراة أثيوبيا ".

 

وأكمل وليد العطار :"   لاعبو منتخب مصر يشعرون بانهم لم يقدموا  أداء  جيدا في مباراة أثيوبيا “، مضيفا:”  هناك غيابات كثيرة عن منتخب مصر في مباراة كوريا الجنوبية المقبلة ".

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