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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

12 يونيو ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك.. ونصيحة الأبراج لك

حظك اليوم
حظك اليوم

قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح توقعات الأبراج أنه بانتظار مولود اليوم سنة ممتازة ونشيطة تساعدك وتجعلك تتحلى بجرأة المبادرة والاقدام على عمل استثنائي يساهم في تطوير اعمالك ايام جيدة للتواصل للزيارات للعائلة حاول ان تسعى من كل قلبك للوصول الى نتيجة جيدة مكافآت هدايا انتصار فما عليك الا ان تنطلق من جديد في مسيرتك المهنية.

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حظك اليوم برج العذراء الجمعة 10 يونيو 2022

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حظك اليوم وتوقعات الأربعاء 8-6-2022 على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود اليوم الأحد 12 يونيو من برج الجوزاء

البراعة هي شعار مولود اليوم من برج الجوزاء هذا البرج المزدوج. هناك جانبان في شخصيته فهو سريع البديهة وحاد الذكاء وفي الجانب الآخر نجد فيه شخص حساس. من جهة، يمكن أن تراه غزلي، إجتماعي، منفتح ومرح ومن جهة أخرى يمكن أن تجد هذا البرج الهوائي تأمليا، جدي، عصبي ومتردد. في كل الأحوال، يستطيع التأقلم مع كل الظروف وهو بالطبع سيكون من أروع الأشخاص الذين تعرفت عليهم في حياتك ومعه لن تشعر بالملل أبدا.

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