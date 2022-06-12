مواعيد مباريات اليوم الأحد 12 - 6 - 2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 12 - 6 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، لعل أبرزها مباريات كأس مصر التي ستجمع بين الأهلي والمصري بالسلوم، والمصري البورسعيدي مع المنصورة الي جانب مباريات دوري الأمم الأوروبية .
مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة
المصري البورسعيديX المنصورة– الساعة 6:30 مساء
الأهلىX المصرى بالسلوم– الساعة 9 مساء على قناة أون تايم سبورت
مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة
إيرلندا الشماليةX قبرص– الساعة 3 مساء
جورجياX بلغاريا– الساعة 6 مساء
مقدونيا الشمالية X جبل طارق– الساعة 6 مساء
النرويج X السويد– الساعة 6 مساء
إسبانياX التشيك– الساعة 8:45 مساء على قناة TVE La 1 HD
سويسراX البرتغال– الساعة 8:45 مساء على قناة Sport TV1 Portugal
اليونانX كوسوفو– الساعة 8:45 مساء
مالطةX سان مارينو– الساعة 8:45 مساء
سلوفينياX صربيا– الساعة 8:45 مساء