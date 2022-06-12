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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 12 - 6 - 2022 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم الأحد 12 - 6 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، لعل أبرزها مباريات كأس مصر التي ستجمع بين الأهلي والمصري بالسلوم، والمصري البورسعيدي مع المنصورة الي جانب مباريات دوري الأمم الأوروبية .

مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة

المصري البورسعيديX المنصورة– الساعة 6:30 مساء

الأهلىX المصرى بالسلوم– الساعة 9 مساء على قناة أون تايم سبورت

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

إيرلندا الشماليةX قبرص– الساعة 3 مساء

جورجياX بلغاريا– الساعة 6 مساء

مقدونيا الشمالية X جبل طارق– الساعة 6 مساء

النرويج X السويد– الساعة 6 مساء

إسبانياX التشيك– الساعة 8:45 مساء على قناة TVE La 1 HD

سويسراX البرتغال– الساعة 8:45 مساء على قناة  Sport TV1 Portugal

اليونانX كوسوفو– الساعة 8:45 مساء

مالطةX سان مارينو– الساعة 8:45 مساء

سلوفينياX صربيا– الساعة 8:45 مساء


 

مباريات مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة الأهلي والمصري بالسلوم مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة المصري البورسعيدي مع المنصورة دوري الأمم الأوروبية كأس مصر

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