موسيقى هادئة بآداب شمال سيناء لتوفير مناخ جيد للطلاب وكسر هيبة الامتحانات

قال الدكتور حاتم سلامة أستاذ الأدب الإنجليزي ووكيل كلية الآداب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة العريش إن طلاب الكلية يؤدون لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022 م هذا العام في ٢٠ لجنة امتحانية.

واطمأن وكيل الكلية على تحقيق التباعد الآمن بين الطلاب إضافة إلى توافر التهوية والإضاءة اللازمة، كما أشرف على عملية التعقيم داخل اللجان.

وأكد أن الكلية جاهزة لتطبيق كافة كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة الطلاب وجميع العاملين بالمؤسسة تنفيذا لتعليمات الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش.

شاشة عرض

وأكد سلامة، أنه تم تركيب شاشة عرض بمدخل الكلية تصاحبها الموسيقى الهادئة التي تملأ جنبات الكلية لتوفير المناخ النفسي وكسر هيبة الامتحانات لدى الطلاب، مشيرا إلى أنه تم توفير الكمامات داخل الكلية، ووجه بالتزام كل طالب بأدواته وعدم التزاحم أثناء الدخول والخروج من اللجان حيث قام بالمرور عليهم للتأكيد على ضرورة ارتداء الكمامات.



كما وجه إلى ضرورة الإبلاغ عند الشعور بأي أعراض غير طبيعية مؤكدا وجود وحدة طبية داخل الكلية.



وأعرب سلامة عن أمله في أداء امتحانات آمنة ومكللة بالنجاح والتوفيق لجميع الطلاب، ومن الجدير بالذكر أن كلية الآداب تضم ٢٠ لجنة امتحانية إضافة إلى لجنة خاصة لأصحاب الهمم.

