ظهور الثعابين والعقارب.. الزراعة: بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. والتنبؤ بالمناخ: الأماكن الصحراوية الأكثر عرضة لتواجد الزواحف

الأرصاد الجوية بوزارة الزراعة :

ارتفاع درجات الحرارة يتسبب فى ظهور الثعابين والعقارب

نناشد المزارعين بتوخى الحذر أثناء تواجدهم بالحقول



التنبؤ بالمناخ :

الظهير الصحراوى أكثر المناطق عرضة لوجود الزواحف



تشهد البلاد حالة من ارتفاع درجات الحرارة ، كادت أن تصل إلى ذروتها ، أمس السبت ، وعلى الرغم من أننا ما زالنا في فصل الربيع إلا أن تحذر الزراعة من عدة تحذيرات لعل أبرزها خروج الثعابين والعقارب من الجحور .



وخلال التقرير التالي نرصد أبرز التحذيرات ونصائح بسبب ارتفاع درجات الحرارة .



أكد الدكتور شاكر أبو المعاطي رئيس قسم الأرصاد الجوية بوزارة الزراعة ، أننا ما زالنا في فصل الربيع ويبدأ الصيف فى 21 يونيو ، وشهدت درجات الحرارة ارتفاع ملحوظ خلال الأسبوع الماضي على غير العادة مما يؤثر على كافة الأنشطة الحياتية وخاصًة العقارب والثعابين .



وأشار “أبو المعاطي” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” ، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة أثرت على العقارب والثعابين بحثًا عن أماكن اكثر رطوبة ، معلقًا :" طول ما الحرارة مرتفعة هتظهر الثعابين والعقارب ".



وناشد المزارعين بضرورة توخى الحذر خاصًة أن هذه الزواحف تترك الصحراء وتبحث عن الزراعات لتكون أكثر رطوبة فقد تنام تحت أشجار البطيخ والخوخ ، كما نصح المزارعين بارتداء الأحذية خلال الوجود داخل الحقل ، كما نصحهم بالبحث فى ملابسهم بعد التواجد فى الحقل .



وحذر “ رئيس قسم الأرصاد الجوية بوزارة الزراعة ” من تطرق تلك الزواحف إلى المدن وتتجه إلى المناطق الصحراوية والجبلية مثل مناطق 6 أكتوبر ، والشيخ زايد ، والتجمع الخامس ، ومحافظات وجه قبلي .



كما حذر الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة ، من ارتفاع درجات الحرارة ، موضحًا أن اليوم تبدأ درجات الحرارة فى الانكسار ، حيثُ أنها كادت أن تصل إلى أعلى درجات فى العالم .



وشدد “ فهيم” على ضرورة الحذر من العقارب والثعابين التي سوف تخرج من جحورها بشكل ملحوظ وقد تدخل المزارع والبيوت للبحث عن الحرارة الأقل فى المناطق الريفية والظهير الصحراوي، والحرص على عدم تشغيل سخانات المياه، وعدم وضع أسطوانات الغاز في الشمس، والتأكد من عدم زيادة الأحمال على عدادات الكهرباء، وعدم تشغيل المكيفات إلا في أماكن تواجد العائلة وخصوصًا أوقات ذروة الحرارة.



وقال: "ذلك يحدث في المناطق ذات الظهير الصحراوي، وننصح الأطفال ألا يسيروا بدون حذاء، وعدم السير على الحشائش، كما أنه لابد من البعد عن الأكلات الدسمة والحلويات بشكل كبير، والالتزام بأكل الخضروات والفاكهة".



كما ناشد بضرورة البعد عن التعرض لأشعة الشمس مباشرة وخصوصًا خلال الفترة من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 4 ظهرًا، مع وضع علب ماء في الشبابيك والأحواش والأسوار والمزارع والبلكونات وذلك لري عطش الطيور والقطط.



نصائح للحفاظ على الزراعة



وأضاف فهيم أنه لابد من تم تقريب فترات الري والبعد عن الري في فترة الظهيرة، وإضافة الفوليك ونترات الماغنسيوم كإضافات رئيسية مع مياه الرى ، ومراقبة ومتابعة تعداد الحشرات أو الأمراض المحبة للحرارة العالية الرطبة.





