هل تقبل توبة الإنسان عند مرض الموت؟ الإفتاء تجيب

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، إنه يُقبل من الإنسان التوبة ما لم يُغرغر، هكذا ورد فى الحديث الصحيح.

وأوضح “جمعة” عبر فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، أنه يُقصد بالغرغرة هى تردد الروح فى خروجها، وهذه تكون قبل الوفاة بلحظات، لافتاً إلى أن الله رحيم وكريم ويقبل التوبة عن عباده وهو التواب الرحيم.

وأضاف: “فى هذه الحالة وهذا المرض كالسرطان أو ما شابه إنما هو محنة فى الصورة ومنحة فى الحقيقة لأن الله نبهه إلى أن يتوب ويرجع ويستقبل ربه ويستعد لهذا”.

هل يقبل الله التوبة من العبد فى مرض الموت

لحظات الإنسان الأخيرة، وحين يشعر باقتراب أجله بالمرض الذي يعرف أنه مرض الموت، أو يدرك ذووه بعد ذلك أنه كان مرض الموت، يسرع إلى التوبة والاستغفار من ذنوبه، مما يجعل البعض يتساءل حول حكم التوبة في تلك اللحظات الأخيرة، والإنسان شبه موقن بانتهاء أجله، فما حكم التوبة في مرض الموت؟"، سؤال أجاب عنه الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى، بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

واجاب العجمي قائلًا إن الأصل في التوبة أن يبادر لها الإنسان، كما قال تعالى: "وتوبوا إلي الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون"، وقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا".

وأشار إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رغب كثيرًا في التوبة، فقال: إني أتوب في اليوم والليلة سبعين مرة وفي رواية مائة مرة، وبناء على ذلك، لافتًا الى أنه يجب على العبد أن يبادر بالتوبة، فإذا مرض وأقبل على الله في مرض وحان وقت أجله فعليه أيضًا أن يبادر بالتوبة، فالله تعالى يتوب على العبد ما لم يغرغر، "أي ما لم تصل الروح إلى الحلقوم.. فالله يتوب على العبد إن تاب".

ناصحًا في نهاية إجابته السائل قائلًا: "اعلم أن رحمة الله واسعة.. أوسع بكثير مما نظنه ونتوهمه ولذلك يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء"، فمهما عظمت الذنوب فالله رحيم، المهم التوبة والانقطاع عن الذنب والإقبال على الله.

هل يحاسبنا الله على ذنوبنا بعد التوبة؟

“هل يحاسبنا الله على ذنوبنا في الدنيا والآخرة بعد أن نتوب عليها؟”، سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وأوضح قائلًا إن من تاب غفر الله له وتاب الله عليه وعفا الله عنه.

هل جميع الذنوب تغفر؟

سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وأجاب "عثمان"، قائلًا إن جميع الذنوب تغفر إلا الشرك، ولكن على الإنسان أن يتوب ويعمل العمل الصالح، ولا يصر على الذنب وهجر الحرام وأن يجعل بينه وبين الحرام سياجًا.