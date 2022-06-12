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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يناقش نسب تنفيذ المشروعات الجارية بالقطاع الصحي

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

استقبل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف "بمكتبه اليوم " الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية ، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ ، الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ، ووفد مرافق لمساعد الوزير.

 

 يأتي هذا الاجتماع في مستهل الزيارة الميدانية لوفد وزارة الصحة ، للمشروعات القومية الجارية بالقطاع الصحي على أرض محافظة بني سويف، ضمن البرنامج الميداني للوزارة ، لمتابعة نسب ومعدلات الإنجاز بها ، والوقوف على المعوقات والعمل على تذليلها أولاً بأول ، نظراً للأهمية القصوى للمشروعات التي تهدف إلى تحسين مستوى وجودة الخدمة الصحية.

 

استعرض المحافظ الوضع القائم للقطاع الصحي والاحتياجات الفعلية اللازمة لدفع جهود الدولة في مجال تحسين وتطوير الخدمة الصحية في مختلف النواحي، بما يلبي احتياجات وتطلعات المواطنين فيما يخص الخدمات الطبية والعلاجية، مؤكداً أن المحافظة لا تدخر جهداً في توفير كل البيانات والتوصيف الدقيق للوضع، للمساهمة في دفع جهود وخطط وزارة  الصحة المنوط بها تنفيذ رؤية واستراتيجية الدولة فيما يتعلق بالقطاع الصحي.

 

ناقش المحافظ الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية ، مثل مشروعات: تطوير مستشفى الصدر والمستشفى التخصصي ، والوضع القائم للخدمة الصحية بالمستشفيات المركزية وموقفها من خطة الوزارة الخاصة بمشروعات التطوير سواء بالإحلال الجزئي أو الكلي والدعم الطبي والفني بالأجهزة الطبية والحديثة وإضافة التخصصات التي يوجد بها نقص بالقطاع الصحي بالمحافظة.

 

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة لديها تقرير تفصيلي شامل عن الوضع الحالي والمتطلبات الحالية والمستهدفة ، لضمان استمرار تقديم الخدمة الصحية بالمستوى المطلوب والتطوير اللازم لتلبية احتياجات القطاع الحالية والمستقبلية، موضحاً أن هذا التقرير يشتمل على المقترحات المدروسة التي يجرى التنسيق بشأنها مع وزارة الصحة والجهات ذات الصلة، بحسب توجيهات رئاسة مجلس الوزراء، التي تولى اهتماماً كبيراً بمتابعة الملف مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمديرية والإدارات الصحية.

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