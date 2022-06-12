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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنادي مهنا تشارك جمهورها بـ إطلالة جديدة ..شاهد

هنادى مهنا
هنادى مهنا

شاركت الفنانة هنادي مهنا، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.
تألقت هنادى مهنا في الصور بإطلالة أنيقة، وارتدت “فستان نبيتي”، واعتمدت مكياج جذابا، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.

وشاركت مؤخرا هنادي مهنا في مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، ولأول مرة المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون.

 

وتدور أحداث مسلسل مكتوب عليا في إطار من الكوميديا والفانتازيا، حول شخص يستيقظ من النوم ليجد بعض العبارات المكتوبة على جسده، والمفارقة أن تلك العبارات تتحقق بالفعل، كما تكشف الأحداث عن حب البطل  لفتاة لا تبالى بأمره، بينما على الجانب الآخر تكون ابنة خالته مغرمة به.

 

IMG_٢٠٢٢٠٦١٢_١٨٢٨٠٦
IMG_٢٠٢٢٠٦١٢_١٨٢٨٠٦
هنادي مهنا اطلاله جديده إطلالة انيقة أحدث ظهور احدث ظهور لها مسلسل مكتوب عليا

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