عدم وجود حجز مسبق.. السياحة تكشف تفاصيل أزمة نجلاء بدر في أحد الفنادق

كشف عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت الفندقية، تفاصيل منع الفنانة نجلاء بدر من الإقامة بأحد الفنادق بدون زوجها.

وقال العاصي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" لا يحق لأي فندق تابع لوزارة السياحة منع أي سيدة من الإقامة لأي سبب.

وتابع العاصي،:"تواصلنا مع الفندق بخصوص الشكوى المتواجدة علي السوشيال ميديا للفنانة وتأكدنا من عدم وجود حجز مسبق".

وأضاف:" لايوجد تعليمات من الدولة لأي فندق بمنع إقامة أي مواطن بمفرده سواء كان رجل أو سيدة".