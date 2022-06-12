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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رسمياً .. نتفلكس تعلن عن الموسم الثاني من مسلسل لعبة الحبار

لعبة الحبار
لعبة الحبار

إعلنت منصة نتفلكس بشكل رسمي عبر صفحتها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ”عن الموسم الثاني من مسلسل لعبة الحبار أو Squid Game  . 

ودخل مسلسل لعبة الحبار أو Squid Game التاريخ باعتباره أول عمل ناطق بلغة أجنبية غير إنجليزية ضمن قوائم ترشيحات الساج.

أصبح Squid Game أول مسلسل غير ناطق باللغة الإنجليزية وأول عمل كوري يسجل ترشيحا للساج، ونال 4 تنويهات أبرزها المنافسة على أفضل أداء جماعي لعمل درامي. 

كما نافس بطله لي جونج جاي وبطلته هويون جونج على جائزتي أفضل ممثل وممثلة في دور رئيسي، وأفضل أداء جماعي ضمن عمل أكشن.

نافس  Squid Game على جوائز الأفضل مع مجموعة من المسلسلات الأكثر نجاحا خلال العام الماضي أبرزها "الخلافة – Succession" المسيطر على قوائم الجوائر خلال الفترة الماضية، وThe Morning Show الذي تقرر إنتاج موسم ثالث منه مؤخرا للنجاح الكبير الذي يحققه. 

ويعتبر مسلسل لعبة الحبار أو Squid Game ظاهرة فنية تستحق التوقف عندها، بعدما جذب أكثر من مليار ونصف المليار مشاهدة خلال أول شهر من طرحه على منصة نتفليكس محطما كل الأرقام القياسية. 

حصل المسلسل على ثلاث جوائز جولدن جلوب بما فيها أفضل دراما تلفزيونية، وأفضل ممثل مساعد، كما ترشح لنيل ثلاث جوائز في قوائم اختيارات النقاد. 

وبدأ عرض السلسلة المؤلفة من تسع حلقات في سبتمبرالماضي، وتمزج بين الرمزية الاجتماعية والعنف الشديد من خلال رؤية بائسة للمجتمع، عبر شخصيات من الفئات الأكثر عرضة للتهميش في كوريا الجنوبية، بينها مهاجر هندي وهارب من كوريا الشمالية.

في نهاية اللعبة، ينال الفائز مبلغ 45.6 مليار وون كوري (حوالي 38.1 مليون دولار تقريباً)، وذلك ليس بالأمر السيء، حتى يدرك المتسابقون أن من يخسر، يقتل.

واستقطب مسلسل Squid Game  جمهوراً كبيراً جداً من كل أنحاء العالم بفضل مجموعة عوامل، أحدها جمعُه بين التسلية الطفولية وعواقبها المميتة، إضافة إلى الإنتاج المتقن والسينوغرافيا الضخمة.

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