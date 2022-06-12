تناولوا وجبات فاسدة.. إصابة 45 شخصا باشتباه تسمم في الشرقية

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن مستشفى ديرب نجم استقبل اليوم، 45 شخصًا، من مختلف الأعمار، يُعانون من قيء وإسهال وأعراض جراء تناول وجبات فاسدة وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

أضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم للمصابين وخروج جميع المصابين وباقي 5 حالات وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

أشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية إلى أن جميع الحالات التي استقبلتها المستشفى كانوا يعانون من أعرض القيء والإسهال وتم تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم للمصابين.