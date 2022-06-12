وول ستريت جورنال: زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر من الإدارة الأمريكية، بأن البيت الأبيض يعتزم الإعلان عن الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية، غدا الاثنين.

وقالت الصحيفة الأمريكية: إن بايدن يعتزم زيارة المملكة العربية السعودية كجزء من جولة في المنطقة.

الطاقة أولوية الزيارة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم السبت إنه 'لم يتخذ بعد' قرارا بشأن زيارة المملكة العربية السعودية ، لكن زيارة المملكة ستشمل أجندة تركز على أكثر من مجرد مناقشة الطاقة.

وردا على سؤال عما إذا كانت هناك التزامات تنتظرها واشنطن من الرياض، قال بايدن إن:"التزامات السعوديين لا تتعلق بأي شيء له علاقة بالطاقة. إنه اجتماع أكبر يعقد في المملكة العربية السعودية".

وأضاف بايدن:"هذا هو السبب في أنني ذاهب. ويتعلق الأمر بالأمن القومي بالنسبة لهم - بالنسبة للإسرائيليين. لدي برنامج - على أي حال. يتعلق الأمر بقضايا أكبر بكثير من علاقته بمسألة الطاقة".

ويعتزم البيت الأبيض الإعلان في وقت مبكر من يوم الاثنين عن رحلة بايدن إلى المملكة العربية السعودية، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين على دراية مباشرة بالخطط.

وقال تقرير "وول ستريت جورنال" إن بايدن سيسافر إلى المملكة الشهر المقبل كجزء من رحلة أوسع إلى المنطقة تشمل التوقف في إسرائيل.

وأضافت "وول ستريت جورنال" أن جدول أعمال بايدن يتضمن حاليا اجتماعا مع ولي عهد السعودي محمد بن سلمان.