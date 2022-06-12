تركي الفيصل يهاجم "الرقص الأمريكي" قبل زيارة بايدن ولقاء ولي العهد

انتقد رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أعلن البيت الأبيض اعتزامه أخيراً زيارة المملكة العربية السعودية.

وفي مقال له على موقع "عرب نيوز"، هاجم تركي الفيصل ما أسماه "رقصة بين المسؤولين الأمريكيين ووسائل الإعلام" حول زيارة مقترحة من الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة.

وقال رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق إنه يبدو أنه بعد كثير من البحث الذاتي من قبل الرئيس بايدن، قد تتم الزيارة بالفعل.

وأوضح أن المتحدثين باسم البيت الأبيض بدأوا "الزيارة التي تطورت من 1 يونيو: من تكرار قصير ومقتضب لإدانات الرئيس السابقة والشهيرة للمملكة وحكومتها - إلى 7 يونيو ، إعادة سرد مطولة لأكثر من 80 عامًا للبلدين من العلاقات الودية والمتبادلة المنفعة".

وأضاف تركي الفيصل:"الرئيس الأمريكي بالطبع يسعى لتحقيق مصالح بلاده ، حيث كانت لقاءات الرؤساء السابقين مع القادة السعوديين لنفس الغرض. استخدم المتحدثون الرسميون كلمات مثل الشركاء الاستراتيجيين لتصنيف العلاقة.. كسعودي ، يسعدني أن السيد بايدن يدرك أهمية العلاقة في احتواء السلوك الإيراني التخريبي بشكل عام، وخطر الإرهاب، وتحقيق السلام في اليمن، والعمليات العسكرية المشتركة، وغيرها من الاعتبارات".

واعتبر رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق أن "الشعبية المتدهورة للرئيس (بايدن) هي التي تأتي به إلينا. إنها شرعيته التي يأمل في تعزيزها من خلال لقائه مع ولي العهد السعودي (الأمير محمد بن سلمان)".



كما تحدث عن حقوق الإنسان في أمريكا عارضا بعض النماذج، وعلق: "أطلب بكل احترام من قادتنا تذكير الرئيس، سواء في السر أو العلن، بما يلي: أولاً ، قامت الحكومة الأمريكية بسجن أكثر من ألف شخص في مختلف السجون والمعسكرات بتهم الإرهاب دون اللجوء إلى أمر الإحضار أو أي حقوق يضمنها دستور الولايات المتحدة. وذهبت إلى حد إقامة معسكر اعتقال في أراض أجنبية حتى لا تمنحهم تلك الحقوق.. بينما تم إنشاء المعسكر في ظل إدارة سابقة، يلتزم جو بايدن، نائب الرئيس في عهد الرئيس باراك أوباما والرئيس الآن، بإغلاق معسكر الاعتقال. يجب أن يعد قيادتنا بأنه سيلتزم بذلك. ثانيًا، بمساعدة من مشروع البراءة، يقدر مركز الإدانات الخاطئة في الولايات المتحدة أن هناك حوالي 20 ألف شخص أدينوا زورًا وسجنوا. تم تبرئة 850 فقط منذ الثمانينيات".

وتابع: "هذه بعض انتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة التي لا تتطلب إجراءات رئاسية فحسب، بل تتطلب أيضًا أحكامًا في الكونجرس ومجلس الشيوخ. انتقد أعضاء المجلسين بشدة المملكة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان لأن على من يسكن في بيوت زجاجية ألا يلقي بالحجارة".

واختتم: "أنا متأكد من أن الرئيس بايدن، إذا نزل أخيرًا على الأراضي السعودية ، سيحصل على كل التكريمات المستحقة التي مُنحت لجميع الرؤساء الأمريكيين السابقين الذين غادروا هنا. لذلك نقول أهلا وسهلا أي (أهلا بك) سيادة الرئيس".