عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الديواني: الرئيس السيسي أثبت كفاءة على مستوى الإصلاح الاقتصادي وإدارة الأزمات

الدكتور شريف الديوانى
الدكتور شريف الديوانى مستشار جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية

قال الدكتور شريف الديواني، الخبير الاقتصادي، ومستشار مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، أن من مميزات فترة حكم الرئيس السيسي، التعامل بحرفية شديدة مع تداعيات جائحة كورونا، من حيث تنظيم العمل والحفاظ على وجود المستلزمات الأساسية اللازمة للمواطن في هذه الفترة، و دعم العمالة غير المنتظمة.

وأضاف "الديواني" في استطلاع "صدى البلد" لآراء الخبراء والمحللين حول الأحوال الاقتصادية للبلاد، بعد مرور 8 سنوات على تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم، أن عام 2021 شهد حالة استرداد الاقتصاد المصري لعافيته بعد أزمة "كورونا" و حافظ على معدلات نمو مرتفعة ومطمئنة.

وتابع الخبير الاقتصادي بأن الرئيس السيسي أثبت كفاءة على مستوى الإصلاح الاقتصادي للبلاد، وإدارة الأزمات وتعامل بحرفية أثناء جائحة كورونا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التي أثرت على اقتصاديات العالم كله.

وأشار مستشار مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إلى أن توجيهات الرئيس بفتح المجال لاستثمارات القطاع الخاص، وعمل على تشجيعها وتذليل العقبات أمام المستثمرين، إنجاز في منتهى الأهمية، وأننا اعتمدنا لفترات طويلة على الاستثمارات الحكومية، وإشراك القطاع الخاص من شأنه تقديم فرص عمل أكثر في مجالات مختلفة.

الرئيس السيسي جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية جائحة كورونا Finance الإصلاح الاقتصادى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلح خير.. ياسمين عبدالعزيز تنهي خلافها مع أحمد العوضي |خاص

تقارير: كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

بالأرقام.. كيفية حساب دعم رغيف الخبز بداية من يوليو

أحمد موسى: الخطيب فضح الدنيا وسجل هاتريك في المؤتمر الصحفي |فيديو

الجسم ينزف حتى الموت.. كل ما تريد معرفته عن وباء العراق الجديد

تغيير نظام نهائي إفريقيا.. شوبير يكشف رد فعل الكاف بعد مؤتمر الخطيب

سعر الذهب اليوم الأحد 12-6-2022

موضوعات متعلقة

شريف الديواني: الاقتصاد المصري يحتاج إلى رفع سعر الفائدة مجددا.. فيديو

ترشيحاتنا

الصحة: كيف يحدث مرض شلل الأطفال؟

سيراميكا كليوباترا يستعد لمواجهة فاركو ويتعاقد مع مهاجم بتروجيت

عمرو أديب : المثلية خطر عالمي على أطفالنا بعد تقديمها بالكارتون.. فيديو

هبة قطب تحذر: متخلوش أطفالكم يتفرجوا على كارتون بيروج للمثلية الجنسية.. فيديو

حمد إبراهيم يكشف حالة والدة إيهاب جلال بعد تعرضه للنقد

مدرب المصري بالسلوم يتحدث عن كيفية إيقاف الأهلي في لقاء الكأس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

راغب علامة يشعل احتفالية صيفية بالقاهرة الجديدة بحضور نجوم الفن.. صور

اخيرا نستطيع التحرك في الشوارع..كتل هوائية باردة قادمة من أوروبا تضرب مصر

مصر تؤمن غذاءها| صدى البلد داخل مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بالسادات.. مركز أبحاث عالمي و"تمصير" السلالات الأجنبية.. واستثمارات المشروع تتعدى ٦٠٠ مليون جنيه

بعد أزمة نجلاء بدر.. هل يحق للفنادق فرض شرط عدم مبيت الفرد السنجل؟

فيديو

عائلة فى الهواء.. مصريتان تقودان طائرة ركاب عملاقة معا لأول مرة

لماذا ينكر محمد الشقنقيري علاقته بالأردنية رحيل زكري "فيديوجراف"

قبل ياسمين الخطيب| نجوم حاولوا إنهاء حياتهم.. صفوة عانت من الاكتئاب وأصالة شعرت باليأس.. وفريق العمل أنقذ أحمد زكي

محامٍ يعـذب زوجته بسلك كهرباء أمام أولادهما ويخلد للنوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

اﻟﻤﺰﻳﺪ