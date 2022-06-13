الديواني: الرئيس السيسي أثبت كفاءة على مستوى الإصلاح الاقتصادي وإدارة الأزمات

قال الدكتور شريف الديواني، الخبير الاقتصادي، ومستشار مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، أن من مميزات فترة حكم الرئيس السيسي، التعامل بحرفية شديدة مع تداعيات جائحة كورونا، من حيث تنظيم العمل والحفاظ على وجود المستلزمات الأساسية اللازمة للمواطن في هذه الفترة، و دعم العمالة غير المنتظمة.

وأضاف "الديواني" في استطلاع "صدى البلد" لآراء الخبراء والمحللين حول الأحوال الاقتصادية للبلاد، بعد مرور 8 سنوات على تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم، أن عام 2021 شهد حالة استرداد الاقتصاد المصري لعافيته بعد أزمة "كورونا" و حافظ على معدلات نمو مرتفعة ومطمئنة.

وتابع الخبير الاقتصادي بأن الرئيس السيسي أثبت كفاءة على مستوى الإصلاح الاقتصادي للبلاد، وإدارة الأزمات وتعامل بحرفية أثناء جائحة كورونا، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التي أثرت على اقتصاديات العالم كله.

وأشار مستشار مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، إلى أن توجيهات الرئيس بفتح المجال لاستثمارات القطاع الخاص، وعمل على تشجيعها وتذليل العقبات أمام المستثمرين، إنجاز في منتهى الأهمية، وأننا اعتمدنا لفترات طويلة على الاستثمارات الحكومية، وإشراك القطاع الخاص من شأنه تقديم فرص عمل أكثر في مجالات مختلفة.