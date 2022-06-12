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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 2500 ريال .. سيارات تناسب أصحاب الدخل المحدود فى السعودية.. صور

بـ2500 ريال سيارات
بـ2500 ريال سيارات في الرياض مستعملة فيما فوق تُناسب أصحاب ا

تعتبر السيارات المستعملة أفضل الحلول الاقتصادية لاقتناء سيارة بالنسبة لأصحاب الدخل المحدود، وذلك بسبب ارتفاع السيارات عالمياً في الفترة الأخيرة نظراً لوقوع عدة أحداث عالمية مؤخراً أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية والنقص العالمي في أشباه الموصلات.

 

وفي السطور التالية نستعرض أبرز السيارات المستعملة التي تبدأ أسعارها بـ2500 ريال سعودي فقط داخل المملكة العربية السعودية.

بـ2500 ريال سيارات في الرياض مستعملة فيما فوق تُناسب أصحاب الدخل المحدود

سيارة تويوتا كرسيدا 1994 

تعتبر سيارة تويوتا كرسيدا 1994 مستعملة من أشهر السيارات العائلية الفخمة، وتتوفر بمحرك 3500 سي سي بقوة 138 حصان وعزم دوران 226 نيوتن-متر، وناقل حركة يدوي بست أسطوانات، وتحتوي على وسائد هوائية ونظام ABS ومساعد الفرامل ونوافذ ومرايا يدوية وراديو وبلوتوث ومشغل أقراص مضغوطة، ويبلغ سعرها 2500 ريال سعودي.

بـ2500 ريال سيارات في الرياض مستعملة فيما فوق تُناسب أصحاب الدخل المحدود

شيفروليه ماليبو 2010 

تأتي سيارة شيفروليه ماليبو 2010 مستعملة كسيارة سيدان عائلية متوسطة الحجم بمحرك 2500 سي سي رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 169 حصاناً وعزم دوران 214 نيوتن وناقل حركة أوتوماتيكي، ويبلغ سعرها 6 آلاف ريال.

بـ2500 ريال سيارات في الرياض مستعملة فيما فوق تُناسب أصحاب الدخل المحدود

فورد لينكولن 2005 

تتوفر سيارة فورد لينكولن 2005 مستعملة بمحرك 3000 سي سي وناقل حركة أوتوماتيكي بست أسطوانا، .السيارة بها كاميرا مراقبة خلفية ونوافذ كهربائية ومرايا وبلوتوث وراديو و MP3 ومنفذ USB وقفل مركزي وتكييف و 5 مقاعد جلدية، ويبلغ سعرها 7 آلاف ريال.

بـ2500 ريال سيارات في الرياض مستعملة فيما فوق تُناسب أصحاب الدخل المحدود

كيا اوبريوس 2008 

تأتي كيا اوبريوس 2008 بمحرك 2000 سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيكي رباعي الأسطوانات بقوة تصل الى 266 وعزم أقصى للدوران يبلغ 353 نيوتن/متر، وهي سيارة عائلية كبيرة، ويبلغ سعارها في الرياض 8 آلاف ريال.

بـ2500 ريال سيارات في الرياض مستعملة فيما فوق تُناسب أصحاب الدخل المحدود

شيفروليه افيو 2016 

تعتبر سيارة شيفروليه افيو موديل 2016 سيارة سيدان عائلية تعمل بمحرك 1500 سي سي وتولد 86 حصاناً وعزم دوران يصل الى 132 نيوتن متر، تحتوي على وسائد هوائية، وقفل مركزي، ودخول بدون مفتاح، وأنظمة أمنية متكاملة، وتكييف، ويبلغ سعر السيارة في السعودية 6500 ريال.

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