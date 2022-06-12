روان بن حسين تبرز جمال ملامحها عبر إنستجرام

حرصت المطربة الكويتية روان بن حسين، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة جديدة لها.

وظهرت روان، بإطلالة مميزة خطفت بها الأنظار مرتدية توب باللون الأبيض وهو ما جعل إطلالتها بسيطة وجذابة ومبهجة ولفتت الأنظار.



ومن الناحية الجمالية اعتمدت "روان" على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون البينك وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة الجريئة.

وطرحت روان بن حسين، في يناير الماضي أغنية "Adios" باللهجة المغربية بمشاركة الفنان دافي، من كلمات يونس آدم ودافي، ألحان أميرة زهير وتوزيع بلال افريكانو ودي جاي بيتر.



الأغنية تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج أحمد عبد الواحد بصورة مبهرة وراقصة تناسب أجواء الأغنية الراقصة والمفعمة بالحياة.



كما طرحت ​روان بن حسين، في سبتمبر ​أغنية جديدة لها بعنوان "لا تغنيلي" من كلمات محمد سعيد حارب، ألحان أدهم، توزيع نور هاشم، ميكس وماسترينغ طيف عادل.



يذكر أن روان بن حسين، طرحت في مارس الماضي أول فيديو كليب غنائي لها بعنوان "كان يا ما كان" عبر قناتها على موقع اليوتيوب.