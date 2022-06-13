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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرى: 5 قرارات إزالة مبانى من البلوك الأبيض والأسمنت بسوهاج

ازالة التعديات
ازالة التعديات

قامت الإدارة المركزية لحماية النيل بالوجه القبلي بإسنا التابعة للإدارة العامة لحماية نهر النيل بسوهاج بتنفيذ 5 قرارات إزالة مبانى من البلوك الأبيض ومونة الأسمنت وقواعد وسملات بمساحة ٥٣٠ مترا مربعا وذلك بمركز جرجا محافظه سوهاج ، وتم ذلك على نفقة وبمعرفة المخالفين.

وقد تم إطلاق حملات موسعة للإزالات بجميع المحافظات ، لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى ، حيث تم حتى تاريخه إزالة ما يزيد عن ٥٨ ألف حالة تعد بمساحة حوالى ٨.٤٠ مليون متر مربع ، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

في ضوء ما تم رصده من وجود تعدى بالردم على مخر سيل طره بمحافظة القاهرة أصدر الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى توجيهاته للأجهزة المختصة بالوزارة للتعامل مع هذا التعدى وإزالته بشكل فوري.

وقد قامت أجهزة الوزارة المعنية بالتعامل الفوري مع هذا التعدى وإزالته ، مع مواصلة العمل ليلاً لإتمام عملية الإزالة.

وأكد الدكتور عبد العاطى على ضرورة الحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول بدون وجود أي عوائق أو أعمال ردم ، نظراً لخطورة وجود مثل هذه العوائق في تجمع مياه السيول أمام هذه العوائق ، الأمر الذى يؤدى لارتفاع منسوب المياه بالمخر ، والتسبب في غرق الأراضى المحيطة به ، وما يمثله ذلك من خطورة داهمة على المواطنين والمنشآت.

وفى ذات السياق أشار الدكتور عبد العاطى للدور الهام الذى تقوم به أعمال الحماية التي نفذتها الوزارة لحماية الأفراد والمنشآت من الآثار التدميرية للسيول ، حيث قامت الوزارة بإنشاء ١٥٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول ، والتى وفرت الحماية اللازمة من أخطار السيول للمواطنين وحماية مدن ومنشآت سياحية وقرى بدوية وتجمعات وطرق وخطوط إتصالات وغاز ومياه وكهرباء وأبراج كهرباء تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الجنيهات ، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار والتى يمكن إستخدامها من التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة لاستخدامات الشرب والرعى.

وتؤكد وزارة الموارد المائية والرى على استمرارية المتابعة والرصد لكافة أشكال التعديات على المجارى المائية ومخرات السيول والتعامل الفوري معها لضمان الحفاظ على المناسيب الآمنة بها ، وتحقيق الحماية للمواطنين والمنشآت.

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سوهاج حماية نهر النيل قرارات إزالة التعديات الري جرجا

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