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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مشتركة للمرور على أماكن تربية الأبقار والماشية والأغنام بمدن سيناء

متابعة أماكن تربية
متابعة أماكن تربية الأبقار بمدن سيناء

تنفذ  محافظة شمال سيناء،  حملات مشتركة، للمرور على  أماكن تربية الأبقار والماشية والأغنام ، بمدن المحافظة ، في إطار  استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تنفيذا لتعليمات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

 

وتضم اللجنة أعضاء من مديريات  التموين والتجارة الداخلية، والطب البيطري ، والصحة، وذلك  بهدف المرور على المعالف والمجازر ومحلات الجزارة  بالأسواق. 

 

وتتولى اللجنة متابعة الحالة الصحية للحيوانات المعروضة والمطروحة للبيع كأضاحي في المنافذ التابعة لوزارة الزراعة، وكذلك المنافذ الخاصة، للاطمئنان على الحالة الصحية للحيوانات والتأكد من الرعاية البيطرية، وتوافر المياه للقطيع والعلائق المناسبة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال وجود أي حالة مرضية.

عدم الذبح في الشوارع

وفي نفس السياق، وجه اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء ،  بضرورة الالتزام بذبح الأضاحي في الأماكن المخصصة لها وعدم الذبح في الشوارع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين.


 وأوضح أنه سيتم فتح المجازر أمام المواطنين في مدن المحافظة طوال أيام العيد، وقيام رؤساء المدن بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية بتشكيل فرق عمل لرفع مخلفات الأضاحي والجلود من الشوارع أولا بأول حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وذلك بالتنسيق مع شركات النظافة المتواجدة بنطاق المركز. 

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حملات مشتركة اماكن الابقار سيناء

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