انقطاع المياه عن 30 مدينة وقرية بالفيوم بعد توقف محطة العزب الجديدة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم ، عن توقف محطة مياه العزب الجديدة -المرحلة الاولى نتيجة انخفاض الجهد الكهربائي وجاري الإصلاح بواسطة شركة الكهرباء.
وشملت المناطق المتأثرة مدينة الفيوم بالكامل - مدينة الفيوم الجديدة - مركز الفيوم : ( الإعلام - اللاهون - دمشقين - هوارة - دمو- مساكن دمو الجديدة والقديمة - العزب - البسيونية- الزملوطى- سيلا -الصعيدي ).
كما شملت :" مركز اطسا (قلهانه -دفنو- مدينة اطسا- منيه الحيط-الجعافرةوتوابعهم )- مركز يوسف الصديق : (الحامولى- النزلة- الشواشنه) - مركز ابشواى : (العجميين -طبهار-النصاريه-السنجا) -مركز سنورس : (الكعابى- جرفس-مطرطارس -ابوعيطه).