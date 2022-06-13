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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انقطاع المياه عن 30 مدينة وقرية بالفيوم بعد توقف محطة العزب الجديدة

انقطاع المياه
انقطاع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم ، عن توقف محطة مياه العزب الجديدة -المرحلة الاولى نتيجة انخفاض الجهد الكهربائي وجاري الإصلاح بواسطة شركة الكهرباء.

وشملت المناطق المتأثرة مدينة الفيوم بالكامل - مدينة الفيوم الجديدة - مركز الفيوم : ( الإعلام - اللاهون - دمشقين - هوارة - دمو- مساكن دمو الجديدة والقديمة - العزب - البسيونية- الزملوطى- سيلا -الصعيدي ).

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كما شملت :" مركز اطسا (قلهانه -دفنو- مدينة اطسا- منيه الحيط-الجعافرةوتوابعهم )- مركز يوسف الصديق : (الحامولى- النزلة- الشواشنه) - مركز ابشواى : (العجميين -طبهار-النصاريه-السنجا) -مركز سنورس : (الكعابى- جرفس-مطرطارس -ابوعيطه).

الفيوم توقف محطة مياه العزب شركة مياه الشرب والصرف الصحى شركة الكهرباء محطة مياه العزب الجديدة محطة مياه

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