ماجدة خير الله عن مسلسل ريڤو: شهادة ميلاد لشباب يغيرون خريطة الدراما

أشادت الناقدة ماجدة خيرالله بمسلسل “ريڤو” الذى يعرض حاليا عبر منصة watch it بطولة أمير عيد وصدقى صخر.

وكتبت ماجدة خيرالله على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" مسلسل (ريفو) بيكسر فكره إن الأعمال التي تلقى رواجا وإقبالا جماهيريا، هي تلك التي تنال فرصة العرض في شهر رمضان، ويلعب بطولتها كبار النجوم ، ريفو يسير ضد المتوقع ومن خلال عشر حلقات فقط هي مدة عرضه ينجح في أن يحتل الصدارة في نسبة المشاهدة".

وأضافت ماجدة خيرالله :" المسلسل يحمل تلالا من الشجن ويوقظ ذكريات وحالة نوستالجيا لمن عاصروا سنوات التسعينيات ، سيناريو ريفو الذي غزله محمد ناير ، يلعب على التحرك في الزمن بين سنوات التسعينيات وعصرنا الحالي، ويبدأ الحدث من نقطة ساخنة ، عندما يتوفى سيناريست شهير(محسن محي الدين)، أثناء كتابته لفيلم تدور أحداثه حول فرقة شباب موسيقية حققت نجاحا كبيرا في سنوات التسعينيات ثم توقفت فجأة بعد أن غيب الموت نجم الفريق(أمير عيد) ، وذهب كل فرد من الفرقة في طريق مختلف أحدهم هاجر خارج البلاد(تامر هاشم) والآخر أصيب بأزمة نفسية وحاول الانتحار مرارا(صدقي صخر) ، وثالثهم هجر الموسيقي تماما واعتبرها رجس من عمل الشيطان(حسن ابو الروس) ، بينما استغرق الرابع في المشاريع التجارية".

وأوضحت ماجدة خير الله :" وتفكر ابنة السيناريست(ركين سعد) أن تكمل عمل والدها وتسعى للوصول لأي من أفراد الفريق لتعرف القصة كاملة والسبب الذي دفع والدها للكتابة عن هذا الفريق الذي اختفى جميع أفراده من على الساحة وأثناء بحثها تكتشف الكثير من الأسرار التي كانت تجهلها عن والدها! المخرج يحيي إسماعيل يقدم عملا شديد التميز والرقي على مستوى الصورة ، ويمنح مجموعة من النجوم الشباب فرصة للانطلاق فلم نكن نأخذ حسن ابو الروس على محمل الجد فيما سبق،من أعمال فاذا به يفاجئنا بدور معقد ومركب يؤكد موهبته ويقفز أمير عيد خطوات للأمام بدور شادي الفنان الملهم لكل من أصدقائه وأعدائه على حد سواء،والذين تابعوا الخطوات الأولى لصدقي صخر في مسلسل ميت وش سوف يكتشفون انه كان يدخر موهبة تنتظر فرصة للانطلاق وقد وجدها ".

وتابعت ماجدة خير الله:" ساره عبد الرحمن تعيد للأذهان نوعية الأدوار التي كانت تلعبها لولا صدقي في الخمسينيات، ركين سعد بالإضافة لجمال الوجه تملك حضورا ملحوظا وأداء هادئ وانفعالات. محسوبه ، سلوي محمد علي ومحسن محي الدين وايفا يمنحون العمل ثقلا ملحوظا ، تصميم الملابس والماكياج وتسريحات الشعر راعي الدقة والألوان المناسبة لفترة التسعينيات ".

واختتمت ماجدة خير الله:"المسلسل شهاده ميلاد لمجموعة من النجوم الشباب سوف يغيرون حتما خريطة الدراما التلفزيونية في السنوات القادمة ".

قصة المسلسل

تدور أحداث الحلقات حول فرقة غنائية في فترة التسعينيات، اسمها "ريفو"، حققت شهرة واسعة، واستطاعت تغيير شكل الموسيقى وقتها، لكن بمرور الزمن، تبدلت أحوال وحياة أعضاء هذه الفرقة.

ويضم العديد من الفنانين منهم أحمد عيد وتامر هاشم وركين سعد وصدقي صخر وسارة عبد الرحمن، والمسلسل من تأليف محمد ناير وتحت قيادة المخرج يحيى إسماعيل.