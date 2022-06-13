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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين.. فيديو

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" والذى يرأس تحريره  الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار العملات العربية والأجنبية  اليوم، الاثنين  13 - 6 -2022


سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 18.71 جنيه للبيع، و 18.65 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 19.91 جنيه للبيع و 19.59 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 23.41 جنيه للبيع و 22.49 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى 4.98 جنيه للبيع و 4.96 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى 61.06 جنيه للبيع 58.51  جنيه للشراء.
 

الصحفي أحمد حمدى صدى البلد أسعار العملات سعر الدولار الأمريكي الريال السعودى

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