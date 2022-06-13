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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن: قبول طلبات العائدين من أوكرانيا في الجامعات الأردنية

صدى البلد

اكد أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاردنية الدكتور مأمون الدبعي، أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي خاطب الجامعات الرسمية بقبول طلبات الطلبة الأردنيين العائدين من اوكرانيا وفق معايير محددة.

وقال الدكتور الدبعي عبر برنامج "وسط البلد" مع الدكتور هاني البدري، إن وزير التعليم العالي وقع أمس كتابا سيوجه اليوم إلى جميع الجامعات الرسمية يقضي بإستقبال جميع طلبات الطلبة العائدين من اوكرانيا سواء حققوا الحدود الدنيا في التخصصات التي سيقبلون بها لاحقاً أو وجود أوراق أو اثباتات حول المستوى الدراسي للطالب.

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