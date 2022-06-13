الأردن: قبول طلبات العائدين من أوكرانيا في الجامعات الأردنية

اكد أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاردنية الدكتور مأمون الدبعي، أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي خاطب الجامعات الرسمية بقبول طلبات الطلبة الأردنيين العائدين من اوكرانيا وفق معايير محددة.

وقال الدكتور الدبعي عبر برنامج "وسط البلد" مع الدكتور هاني البدري، إن وزير التعليم العالي وقع أمس كتابا سيوجه اليوم إلى جميع الجامعات الرسمية يقضي بإستقبال جميع طلبات الطلبة العائدين من اوكرانيا سواء حققوا الحدود الدنيا في التخصصات التي سيقبلون بها لاحقاً أو وجود أوراق أو اثباتات حول المستوى الدراسي للطالب.