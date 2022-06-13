عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خلال 100 يوم من أزمتها مع أوكرانيا

مكاسب كبيرة.. روسيا تحقق 93 مليار يورو من صادرات الطاقة

الطاقة الروسية
الطاقة الروسية

حققت روسيا خلال الأيام المائة الأولى من غزو أوكرانيا عائدات قدرها 93 مليار يورو من صادرات الطاقة الأحفورية، ولا سيما إلى الاتحاد الأوروبي، بحسب تقرير أصدره مركز أبحاث مستقل، اليوم الاثنين، ويشير بصورة خاصة إلى فرنسا.
 

txt

ثمن باهظ في سنة .. 4 أمراض كلفت الدول الخليجية 50 مليار دولار

txt

معرض في كييف يوثق حرب روسيا.. شاهد


وصدر تقرير مركز البحوث حول الطاقة والهواء النظيف الذي يتخذ مقراً في فنلندا، في وقت تحض أوكرانيا الغربيين على وقف واردات طاقة من روسيا لحرمان الكرملين من مصدر تمويل لحربه عليها.

وأقر الاتحاد الأوروبي مؤخراً حظراً تدريجياً على وارداته من النفط الروسي، مع بعض الاستثناءات. ولا يشمل الحظر في الوقت الحاضر الغاز الذي يعول عليه التكتل. وشكل الاتحاد الأوروبي بحسب التقرير 61 في المائة من صادرات الطاقة الأحفورية الروسية، أي ما يقارب 57 مليار يورو، خلال الأيام المائة الأولى من الغزو الروسي لأوكرانيا بين 24 فبراير و3 يونيو . والدول المستوردة الكبرى كانت الصين (12.6 مليار يورو) وألمانيا (12.1 مليار) وإيطاليا (7.6 مليار).

ومصدر العائدات الأول لروسيا هو النفط الخام (46 مليار) يليه الغاز الذي يصدر عبر خطوط الأنابيب (24 مليار) ثم المشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال وأخيراً الفحم. وتظهر الأرقام أن عائدات روسيا لم تنقطع حتى لو أن الصادرات تراجعت في مايو ورغم أن روسيا مضطرة إلى بيع إنتاجها بأسعار مخفضة في الأسواق الدولية، فإنها استفادت من ارتفاع أسعار الطاقة في العالم.

 وإن كانت بعض الدول مثل بولندا وفنلندا ودول البلطيق تبذل جهوداً كبيرة لخفض وارداتها، فإن دولاً أخرى زادت مشترياتها ومن بينها الصين والهند والإمارات العربية المتحدة وكذلك فرنسا، بحسب المركز.

وقال المحلل لدى المركز، لاوري ميليفيرتا، إنه «في حين يبحث الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات على روسيا، زادت فرنسا وارداتها لتصبح أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال الروسي في العالم».

 وأوضح الخبير أن عمليات الشراء تتم نقداً وليس في إطار عقود بعيدة المدى، مما يعني أن فرنسا قررت عمداً التزود بالطاقة الروسية رغم غزو أوكرانيا.

 وأضاف: «يجب أن تكون أفعال فرنسا مطابقة لأقوالها: إن كانت تدعم حقاً أوكرانيا، عليها أن تفرض حالاً حظراً على مصادر الطاقة الأحفورية الروسية وتطور بسرعة الطاقات النظيفة وحلولاً تؤمن كفاءة استخدام الطاقة»

روسيا أوكرانيا مليار يورو الطاقة الاتحاد الأوروبى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط قياسي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 200 جنيه

هبة قطب تحذر: متخلوش أطفالكم يتفرجوا على كارتون بيروج للمثلية الجنسية.. فيديو

تقارير: كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

الصلح خير.. ياسمين عبدالعزيز تنهي خلافها مع أحمد العوضي |خاص

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

تغيير نظام نهائي إفريقيا.. شوبير يكشف رد فعل الكاف بعد مؤتمر الخطيب

مستمر بشروط قاسية.. تفاصيل جلسة مجلس ادارة الأهلي وموسيماني.. فيديو

بالأرقام.. كيفية حساب دعم رغيف الخبز بداية من يوليو

موضوعات متعلقة

العثور على عملة نقدية لأحد ملوك الفايكنج عمرها 1000 عام.. ما القصة؟

خطة الجلوس منعت هاري وميجان من الظهور قرب العائلة المالكة باليوبيل البلاتيني

عمره 125 مليون سنة.. العثور على بقايا أكبر ديناصور مفترس في أوروبا

مصائب قوم.. زيادة عدد الأثرياء في العالم رغم جائحة كورونا

تتسع لـ40 ألف مجلد.. الصين تبني أكبر مكتبة صحراوية

تصادم أقوى تلسكوب لعلوم الفضاء في العالم بنيزك دقيق

سقوط هندي قطع يد زوجته أثناء نومها لمنعها من الحصول على وظيفة

سعره وآثاره الجانبية.. دواء دوستارليماب يقضي على سرطان القولون تماما |تفاصيل

ترشيحاتنا

الطقس غدا.. استمرار انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة تمتد للوجه البحري

الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا بمؤتمر افتتاح مشروع الإنتاج الحيواني والألبان

شوبير : غياب موسيماني عن مباراة الأهلي والمصري بالسلوم علامة استفهام كبيرة

بعشق اللاعيبة دي.. شوبير يشيد بأداء نجله مصطفى أمام المصري بالسلوم

أبو المجد: 6 مصانع جديدة لـ الأسمدة الأزوتية بـ العين السخنة |فيديو

مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية: زراعة 400 ألف فدان لاستهداف أمننا الغذائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبحبش افتكره.. كواليس مشهد جريء دفع الراقصة صفوة لاعتزال التمثيل

راغب علامة يشعل احتفالية صيفية بالقاهرة الجديدة بحضور نجوم الفن.. صور

اخيرا نستطيع التحرك في الشوارع..كتل هوائية باردة قادمة من أوروبا تضرب مصر

مصر تؤمن غذاءها| صدى البلد داخل مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بالسادات.. مركز أبحاث عالمي و"تمصير" السلالات الأجنبية.. واستثمارات المشروع تتعدى ٦٠٠ مليون جنيه

فيديو

أجريت عمليات تجميل بـ100 ألف دولار.. تصريحات داليا نعيم تضعها في مرمى النقد

عائلة فى الهواء.. مصريتان تقودان طائرة ركاب عملاقة معا لأول مرة

لماذا ينكر محمد الشقنقيري علاقته بالأردنية رحيل زكري "فيديوجراف"

قبل ياسمين الخطيب| نجوم حاولوا إنهاء حياتهم.. صفوة عانت من الاكتئاب وأصالة شعرت باليأس.. وفريق العمل أنقذ أحمد زكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

اﻟﻤﺰﻳﺪ