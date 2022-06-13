محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بمعهد الصفوة النموذجي

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لجان امتحانات الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2021 / 2022 بمعهد الصفوة النموذجي الابتدائي بنين بمدينة الزقازيق والذي يضم 21 لجنة امتحانية تستوعب 264 طالب بالشعبة العلمية يؤدون الامتحان في مادتي الجبر والهندسة الفراغية.

واطمأن المحافظ على انتظام سير الامتحانات والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة الفيروسات والأوبئة حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب ورؤساء اللجان والملاحظين والعمال وجميع المشاركين في إمتحانات هذا العام ، وكذلك تزويد اللجان بوسائل الإضاءة والتهوية اللازمين، وتهيئه الجو المناسب للطلاب لآداء الإمتحانات في سهولة ويسر.

وتفقد المحافظ اللجان الامتحانية واستفسر من الطلاب على مستوى الإمتحان وما إذا كانت لديهم أيه شكاوى أثناء أدائهم الامتحان ، متمنياً لهم التفوق والنجاح والمشاركة في بناء وتنمية الوطن.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد السروي مدير المنطقة الأزهرية بالشرقية أن إجمالي عدد المتقدمين لأداء إمتحانات الثانوية الأزهرية بشعبتيها العلمية والأدبية لهذا العام بلغ 19112 طالب وطالبة مقسمين إلى 6285 طالب وطالبة بالشعبة العلمية يؤدون الإمتحان أمام 36 لجنة امتحانية و12827 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية يؤدون الإمتحان أمام 61 لجنة امتحانية على مستوي المحافظة.