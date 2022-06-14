اقتصاد الإمارات| 816 مليون درهم حجم التصرفات العقارية في عجمان خلال مايو

قال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان إن الدائرة سجلت 632 تصرفاً عقارياً خلال شهر مايو الماضي بقيمة إجمالية بلغت 816 مليون درهم وبنسبة نمو بلغت 12 في المئة مقارنة بشهر أبريل 2022 .

بحسب تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية “ وام” فقد بلغ إجمالي جحم التداول 591 مليون درهم في نفس الفترة وشهد حي العامرة أعلى مبايعة بلغت 150 مليون درهم.

وأكد المهيري أن السوق العقاري في إمارة عجمان أصبح أكثر نضجاً وإستقراراً بفضل التشريعات العقارية المحفزة والمزايا التنافسية الهائلة على المستويين الإقليمي والعالمي .

وأشار مدير عام دائرة دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان إلى أن الدائرة سجلت في مايو الماضي 90 عملية رهن بلغت قيمتها الإجمالية 182 مليون درهم وتم تسجيل أعلى قيمة رهن بـ 22 مليون درهم في منطقة "الصناعية 1" في حين أن حي "الياسمين" جاءعلى رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً يليه كل من "الزاهية" و"المنامة 14". كما تصدر مشروع "برج ليليز" قائمة المشاريع الأكثر تداولاً متقدماً على كل من مشروعي "برج اللافندر" و"جولد كرست دريم أ".