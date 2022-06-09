عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات|بلدية دبي:البدء في تركيب التوربينة البخارية لأكبر مركز لمعالجة النفايات بالعالم

صدى البلد

أعلنت بلدية دبي دخول مشروع تنفيذ "مركز دبي لمعالجة النفايات" الأكبر عالمياً لتحويل النفايات إلى طاقة .. مرحلة متقدمة مع البدء في تركيب التوربينة البخارية التي تشكل وحدة رئيسية ضمن منظومة إنتاج الطاقة النظيفة في المركز، بقدرة إنتاجية تصل إلى 200 ميغاواط وهو ما يشكل إنجازا مهما في هذا الشأن.

اقتصاد الإمارات|غرفة دبي تطلق سلسلة من الجولات الترويجية لاستقطاب الشركات

اقتصاد الإمارات|1.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

وأكد المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي أن المشروع يأتي ضمن سلسلة المشاريع الكبرى للبلدية ويدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، ويعزز من تنافسية الإمارة عالمياً، ويبرز نهجها المستمر في تطوير مشاريع التنمية المُستدامة، وتوظيف أحدث ابتكارات التكنولوجيا لحماية البيئة وتعزيز رفاهية المجتمع.

وحول الإنجاز المتحقق في إعداد "مركز دبي لمعالجة النفايات" أكد الهاجري مواصلة بلدية دبي تنفيذ المشروع الضخم وفقاً للجدول الزمني المحدد، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والشركات والمؤسسات المشاركة في تنفيذه .. مشيراً إلى أن بدء تركيب التوربينة البخارية يمثل خطوة بالغة الأهمية في إنجاز المشروع الأكبر من نوعه في العالم، كونها تشكّل أداةً أساسية في تحويل نواتج احتراق النفايات إلى طاقة كهربائية، وتشكل حلقة الربط الأساسية بين مراحل الإحراق ونظام توليد الكهرباء.

وأوضح أن تركيب التوربينة البخارية يمهد الطريق أمام دخول المركز الطور التشغيلي التجريبي العام المقبل، تحضيراً لبدء تشغيله الفعلي لتوفير مورد جديد للطاقة المستدامة في دولة الإمارات وقال إن هذا المشروع الاستراتيجي يمثل مصدر فخرٍ لنا كونه الأضخم من نوعه والأكثر تقدماً عالمياً، ولأثره في تحويل كميات هائلة من النفايات من تحدٍ بيئي إلى موردٍ مُستدام للطاقة النظيفة، إذ تمضي بلدية دبي في دعم الرؤى الوطنية الطموحة لضمان الاستدامة البيئية وزيادة الموارد النظيفة والمُستدامة، وتوفير البنى التحتية الكفيلة بتعزيز مكانة دبي حاضنةٍ مثالية للاستثمارات، لا سيما المشروعات الصديقة للبيئة، في ظل تسارع وتيرة التحول نحو الطاقة النظيفة وتنامي الاهتمام العالمي بحماية البيئة والمناخ".

وسيتم إنتاج الطاقة الكهربائية من خلال تحريك التوربينة عبر ضغط البخار الناجم عن احتراق النفايات، حيث ستُستخدم الطاقة البخارية الناتجة عن الاحتراق لتدوير ريش التوربينة، وإحداث طاقة دوران كفيلة بتحريك المولد الكهربائي المتصل بالتوربينة البخارية.. وسيعقب استكمال عملية التركيب، إخضاع التوربينة لتجارب وفحوصات شاملة، تمهيداً لتشغيلها تجريبياً خلال العام المقبل، وصولاً إلى مرحلة التشغيل الكامل في 2024.

يُذكر أن المركز سيعالج قرابة 1.9 مليون طن من النفايات سنوياً، أي ما يعادل 5666 طناً من النفايات البلدية الصلبة يومياً، من خلال 5 خطوط حرق، بحرارة تصل إلى 800 درجة مئوية.

و يقع مركز دبي لمعالجة النفايات في منطقة ورسان، وسيقوم معالجة 45% من حجم نفايات البلدية في الإمارة وتحويلها إلى طاقة متجددة، ليقلل بشكلٍ كبير من كمية النفايات البلدية.

اقتصاد الامارات الامارات غرفة دبى الطاقة النظيفة توليد الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التواصل مع جوزيه.. أحمد موسى لـ موسيماني: اعتبر نفسك مش موجود بالأهلي

أشعر بالامتنان والتواضع.. موسيماني يوجه رسالة لجمهور الأهلي

التعليم تصدر تعليمات عاجلة لـ المدارس بشأن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

أخفى الموبايل في سلة المهملات.. القصة الكاملة لتصوير "حمام السيدات" في مطعم الساحل الشمالي

لأول مرة في التاريخ.. شفاء جميع مرضى السرطان في تجارب سريرية بأمريكا

فرج عامر: الأهلي في كأس العالم للأندية القادمة

مهيب عبدالهادي: الاتجاه لتكليف سامي قمصان بمهمة المدرب مؤقتا بالنادي الأهلي

بعد تصريحات موسيماني| الأهلي يبدأ مناقشة سير ذاتية لمدربين أجانب ..تعرف عليهم

ترشيحاتنا

اليوم .. الإفتاء تسدل الستار عن مؤتمر سلام الدولي لمكافحة التطرف

خبير: نعيد استخدام 20 مليار متر مكعب من مياه المخلفات

خالد جلال: الدوري صعب والسوشيال ميديا أزمة موسيماني.. فيديو

شاهد| انهيار جسر جنوب وسط المكسيك

نيللي مظلوم تغلبت على شلل الأطفال ورقصت أمام الملك فاروق

ما هي أذكار طرفي النهار ؟.. فضلها و7 فوائد لا يعرفها الكثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدواء المعجزة.. تفاصيل اكتشاف علاج جديد يقضي على السرطان

جوني ديب لمتابعيه: أنتم أصحاب الفضل وسنتقدم معا

علاج ضغط الدم المرتفع بالمشروبات.. ونصائح مهمة للحوامل

حسام موسى في حوار لصدى البلد: فيلم فارس تعرض لظلم.. والإهداء لنور الشريف لاقى ترحاب الجميع.. والأنباء عن عرض مسلسل السر برمضان كان سوء تفاهم

فيديو

يجيب على كل التساؤلات.. رسائل وزير التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة

تناولها كثيرًا وغير ناضجة| 4 أسباب للنزلات المعوية من أكل البطيخ والخوخ

أحمد زاهر: تدربت كمال أجسام من أجل فارس.. وهذه قصة دخولي المستشفى والدم الأسود خلال تصوير الفيلم (حوار)

فيديو جراف..قصة الطفلة سجدة ..اتهمت والدتها بتعذيبها وطردها من المنزل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ