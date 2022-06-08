اقتصاد الإمارات|غرفة دبي تطلق سلسلة من الجولات الترويجية لاستقطاب الشركات

دشنت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي إحدى الغرف الثلاث التي تعمل تحت مظلة غرف دبي أولى مبادراتها لاستقطاب الشركات الرقمية العالمية إلى إمارة دبي مطلقةً سلسلةً من الجولات الترويجية في الأسواق العالمية بدأتها بجولة في أثيوبيا وكينيا وعقد لقاءات واجتماعات مع حوالي 20 شركة ناشئة أفريقية رقمية ذات نمو سريع.

و بحسب وكالة أنباء “وام” وجاءت جولة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي ضمن وفد لجيتكس زار مؤخراً الأسواق الأفريقية حيث التقت الغرفة مع 20 شركة أفريقية ناشئة وسريعة النمو متخصصة بالقطاعات الرقمية المتنوعة وذلك بغرض التعرف على التقنيات المتطورة التي توفرها هذه الشركات والمساعدة على تعزيز توسعها في الأسواق العالمية انطلاقاً من دبي.

وكان مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي قد اعتمد في بداية العام الحالي استراتيجيته للمرحلة المقبلة /2022-2024/ والتي تركز على تحسين بيئة الأعمال الرقمية وتطوير الدعم للشركات الرقمية واستقطاب الشركات الرقمية العالمية حيث تأتي الجولة الترويجية ضمن خطة متكاملة لتحقيق أهداف الاستراتيجية.

وعقد فيصل الشحي مدير تسريع الاقتصاد الرقمي في غرفة دبي للاقتصاد الرقمي اجتماعات ولقاءات خلال الفعاليات التي أجريت في أديس أبابا ونيروبي مع أكثر من 60 مشاركاً وقدم عرضاً تعريفياً حول المشهد الاقتصادي لإمارة دبي والفرص المتاحة للشركات الناشئة الرقمية والمزايا التنافسية التي توفرها الإمارة وسلط الضوء على أهمية دبي كبوابة لانطلاق الشركات الناشئة إلى العالمية.

وتنوعت مجالات عمل الشركات الناشئة الأفريقية ذات النمو السريع التي التقتها الغرفة لتشمل التقنية المالية وتقنيات الرعاية الصحية والتنقل والتكنولوجيا الزراعية بالإضافة إلى التجارة الإلكترونية وهي قطاعات تركز دبي على استقطابها ضمن جهودها لتكون عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي.

وتنوعت استفسارات الشركات التقنية الأفريقية بما يتعلق ببيئة الأعمال في دبي حيث أبدوا اهتمامهم بنقل عملياتهم إلى دبي وجمع تمويل للتوسع في الأسواق العالمية والتمتع بشبكة علاقات دبي المتشعبة مع العديد من الأسواق الخارجية حيث قدمت لهم غرفة دبي للاقتصاد الرقمي كل المعلومات والتسهيلات وأبدت استعدادها لمتابعة النقاش ومساعدة هذه الشركات على نقل عملياتها إلى دبي.

وحول إطلاق الجولة الترويجية قال خالد الجروان الشامسي المدير التنفيذي لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي إن الجولة الترويجية تعتبر إحدى المبادرات الجديدة التي تم اعتمادها لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي مؤكداً ان الجولات الترويجية ستستهدف أسواقاً أخرى على مدار الأشهر القادمة للتعريف بدبي ومزاياها التنافسية للشركات الناشئة الرقمية ذات النمو السريع.

ولفت الجروان إلى ان استقطاب الاستثمارات الأجنبية الرقمية يندرج ضمن أهداف هذه الجولات الترويجية خصوصاً وان استراتيجية غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تركز على استقطاب حوالي 300 شركة ناشئة رقمية ذات نمو سريع خلال عامين مشيداً بنتائج الجولة الترويجية الأفريقية ومعتبراً ان الانطباعات التي خرجت بها الغرفة خلال الجولة الترويجية الأولى إيجابية وسيتم البناء عليها لتحقيق أهداف غرفة دبي للاقتصاد الرقمي للفترة القادمة.

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" قد أقرّ في مارس 2021 إعادة هيكلة الغرفة وتشكيل ثلاث غرف للإمارة تشمل: غرفة تجارة دبي وغرفة دبي العالمية وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي بهدف تمكين مجتمع الأعمال بدبي ودعم القطاعات الاقتصادية التقليدية والمساهمة الفاعلة في تحفيز وتوسيع تجارة دبي الخارجية ودعم مصالح الشركات الإقليمية والعالمية التي تتخذ من دبي مقراً لها وتطوير قطاعات الاقتصاد الرقمي الجديد وخلق فرص استثمارية جديدة فيه والدفع نحو التحول الرقمي الشامل.