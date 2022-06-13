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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تدين الهجوم على أربيل: انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، بشدة الهجوم الذي استهدف مدينة أربيل في كردستان العراق بطائرة مسيرة مفخخة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أن دولة الإمارات تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الهجمات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العراق الشقيق وتعد انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

الكويت تدين الهجوم على محافظة أربيل العراقية بطائرة مفخخة

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وأعربت الخارجية الإماراتية، عن تضامن دولة الإمارات مع كافة الإجراءات التي يتخذها العراق الشقيق لحماية سيادته وأمنه واستقراره، ووقوفها إلى جانب العراق في مواجهة الإرهاب، مؤكدة حرص دولة الإمارات على استتباب الأمن والاستقرار فيه.

كان هجوم بطائرة مسيرة، وقع الأربعاء الماضي، واستهدف سيارة قرب القنصلية الأمريكية في أربيل العراقية.

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