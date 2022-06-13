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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: انخفاض محاصيل ​القمح والحبوب بمقدار النصف

أوكرانيا: انخفاض
أوكرانيا: انخفاض حصاد ​القمح والحبوب بمقدار النصف

قال النائب الأول لوزير الزراعة في أوكرانيا، تاراس فيسوتسكي، إن محاصيل القمح والحبوب في أوكرانيا من المرجح أن تنخفض إلى حوالي 48.5 مليون طن هذا العام من 86 مليون طن العام الماضي بعد الغزو الروسي.

وحسب “رويترز” قال فيسوتسكي، إن إجمالي المساحة المزروعة قد انخفض بنسبة 25٪ وأن الفائض القابل للتصدير قد يصل إلى 30 مليون طن، مما يعني خسارة كبيرة في الإيرادات.

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وتعد أوكرانيا من أكبر منتجي الحبوب والبذور الزيتية في العالم، لكن صادراتها تضررت بشدة منذ الغزو الروسي.

ويؤدي الحصار الروسي لموانئ أوكرانيا على البحر الأسود إلي بذل جهود للتصدير عن طريق البر والنهر والسكك الحديدية.

أوكرانيا القمح روسيا الغزو الروسي الحبوب

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