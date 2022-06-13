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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التنمية المحلية: تنفيذ 196 سوق بالقرى المدرجة ضمن حياة كريمة.. فيديو

خالد قاسم
خالد قاسم

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن الدولة تنفذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير الأسواق الرسمية والعشوائية بشكل حضاري.

 

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "إجمالي عدد الأسواق الرسمية بلغ 618 سوق تم تطوير 133 سوق منهم، وجاري تطوير 105 أسواق، بينما بلغ عدد الأسواق العشوائية 1753 سوق بالإضافة إلى أنه تم تطوير 109 سوق بالمدن وجاري تطوير 37 سوق بالمدن".


وأشار إلى أنه جاري تنفيذ 196 سوق بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مردفا: "إجمالي الأسواق الرسمية بلغ حوالي 618 والأسواق العشوائية أكثر من ألف سوق في المحافظات التي تخطط الدولة لتطويرها".


وأوضح أن "وزير التنمية المحلية أكد أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتطوير كافة الأسواق الرسمية والعشوائية الموجودة على أرض الدولة، فضلا عن إنشاء أسواق حديثة مطورة تكون بديلة للأسواق العشوائية في المحافظات من أجل تنمية التجارة الداخلية، وتوفير فرص عمل حقيقة في هذا الشأن".

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