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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزارة الزراعة: اكتفاء مصر الذاتي من اللحوم الحمراء الآن 60 %.. فيديو

اللحوم الحمراء
اللحوم الحمراء

قال طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة ، إن المشروعات التي تم افتتاحها اليوم نتيجة عمل عدة سنوات ، مؤكدا أن الثروة الحيوانية والداجنة لاقت اهتمام غير مسبوق منذ تولي الرئيس السيسي .

وأضاف سليمان خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حديث الاخبار " المذاع على قناة " اكسترا نيوز " ، إن الدولة أطلقت عدة مشاريع ومنها المشروع القومي البتلو والمشروع القومي للتحسين الوراثي ومشروع رفع كفاءة الدواجن ومشاريع مراكز تجميع الألبان .

وأوضح سليمان ، إن عام 2014 كان اكتفاء مصر الذاتي من اللحوم الحمراء 35% والان وصلنا الي 60 % ، مشيرا إلى أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الدواجن ونصدر ما يزيد عن احتياجاتنا للخارج ونعمل على تحسين سلالات الحيوانات لتعظيم الانتاجية .

 

 

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