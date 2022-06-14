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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جنايات القاهرة تواصل محاكمة عصابة الهجرة غير الشرعية .. اليوم

صدى البلد

تواصل  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس،  اليوم  جلسات محاكمة 13 متهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تهريب المهاجرين إلى دولة ليبيا عبر الدروب الصحراوية والمدقات الجبلية . 

وكشف أمر الإحالة أنه في غضون عام ٢٠٢٠ بدائرة قسم شرطة النزهة محافظة القاهرة هرّب المتهمون وآخرون مجهولون بطريقة غير مشروعة عددا من المهاجرين بأن دبروا انتقالهم من مصر إلى دولة ليبيا تسللًا عبر الدروب الصحراوية ومنها إلى دولة إيطاليا بحرا بواسطة قوارب صيد بالمخالفة للغرض المخصص لها بغرض الحصول على كسب مادي مبالغ مالية حال كونهم جماعة إجرامية منظمة وقد كانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطني ومن شأنها تهديد حياة المجني عليهم للخطر.

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