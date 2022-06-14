أستاذ دراما ونقد: الفن له دور مهم في الثقة بالنفس لذوي الهمم

أكدت الدكتورة اسماء يحي الطاهر، مدرس دراما ونقد في كلية الفنون في جامعة حلون، أن الفن مهم لذوي الاحتياجات الخاصة والمسرح أيضا لأنه يعطى ثقة للقدرة على التواصل مع الناس، موضحة أن الفن له عامل دفعة لها علاقة بالثقة بالنفس الشديدة والاحساس بالإنجاز.

وأضافت الدكتورة اسماء يحي الطاهر، في حوار عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن الفن يلعب دور مهم في التوعية والصورة لها دور في تغير وعي الناس بشكل غير مباشر، قائلة: "لو الأطفال ذوي الهمم متواجدين بشكل مكثف في الافلام والمسرح والتلفزيون سيحدث لهم دمج في المجتمع".

وأوضحت الدكتورة اسماء يحي الطاهر، أن الفن له دور هام في اعطاء الثقة بالنفس لذوي الاحتياجات الخاصة، متمنية انشاء مدارس فنية للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، متابعة: "لازم نؤسس من الصغر مدارس تستوعب هؤلاء الأطفال وهيقدروا يعبروا عن نفسهم ونتمنى أن نرى حالة دمج حقيقة لذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع"