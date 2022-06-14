لميس الحديدي تمازح ريم مصطفى عن دورها في سوتس: فيه محاميات حلوين كدة؟

مازحت الإعلامية لميس الحديدي الفنانة ريم مصطفى عن دورها في شخصية كاميليا في مسلسل سوتس بالعربي قائلة : بس هل فيه في الواقع محامين حلوين كده زيك أنتي وتارا عماد ؟ المحاميات طبعاً حلوين وجمال بس حلاوتكم أنتوا بزيادة شوية لترد الاخيرة قائلة : "كلنا كنا حلوين.

ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول إختيارها للزي " الفورمال " بسبب عملها محامية في شخصية كاميليا في سوتس بالعربي قالت : أول مرة ألبس كده في أدواري وألموضوع ده كان موترني خاصة أني كشخصية في الطبيعة بحب ألبس لبس "سبورتيف.

وواصلت لكن في نهاية الأمر عجبتني الحالة وبمجرد ما برتدي زي الشخصية بللبس "الكاركتر" على طول بخش جوه الشخصية وبقف قدام المراية وبعيش التفاصيل بصدق شكلها وده بيحصلي في كل الأدوار.

