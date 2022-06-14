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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عبد الحليم حافظ وشادية على مسرح الساقية للعرائس.. الخميس المقبل

صدى البلد

يقيم مسرح الساقية للعرائس حفلًا لعبدالحليم حافظ والفنانة شادية مساء الخميس 16 يونيو، على مسرح الحكمة.

وسيتم تقديم عدد من الاعمال الشهيرة للعندليب منها«أهواك، على قد الشوق، أنا كل ما أقول التوبة، أول مرة». أما الوصلة الثانية تحييها شادية التي تطل على جمهورها لتقدم لهم «مكسوفة، شباكنا ستايره حرير، وحياة عنيك».

في الجزء الثانى من الحفل يقدم الثنائى عبدالحليم وشادية وصلة لمجموعة من أجمل أغانيهما معًا وهى «احتار خيالى، إحنا كنا فين، تعالى اقولك، حاجة غريبة، لحن الوفاء».

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ويأتى ذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.
 

عبد الحليم حافظ ساقية الصاوي مسرح شادية سيمون

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