لصحة القلب والعين.. تعرف على فوائد المشمش

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبير التغذية الصحية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد المشمش الصحية.





فوائد المشمش:





1. تعزيز صحة القلب

محتوى عالي بمضادات الاكسدة القوية، مثل: فيتامين أ، وفيتامين ج، وهي مهمة لمحاربة الجذور الحرة وحماية الخلايا من التلف وتعزيزصحة القلب والحماية من التجلطات والسكتات.

يحتوي المشمش على الألياف التي تساعد على تقليل نسبة الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد، مما يجعل له دور كبير في تعزيزصحة الشرايين بشكل كبير وتقليل الإصابة بالجلطات وارتفاع الكوليسترول.

تعد بعض المعادن في المشمش كالبوتاسيوم مهمة لتنظيم عمل القلب وانقباض عضلته، والمساعدة على ارتخاء الشرايين والأوعية، وبالتالي لهدور كبير في تنظيم ضغط الدم وإبقائه ضمن الطبيعي.





2. تعزيز صحة العيون

غني جدًا بالبيتا كاروتين وفيتامين أ، والمهمان جدًا لحماية العين وخلايا الجسم من الجذور الحرة.





3. تعزيز صحة الجهاز الهضمي

لأن المشمش غني بالألياف الغذائية المهمة لتسهيل عملية الهضم والوقاية من الإمساك، فهذا يجعل للمشمش دور كبير جدًا في تعزيز صحةالجهاز الهضمي ووقايته من العديد من المشكلات والاضطرابات.





4. الوقاية من فقر الدم

مصدر غني للحديد والمهم جدًا لعمل الهيموغلوبين وخلايا الدم الحمراء في الجسم، والوقاية من فقر الدم.

مصدر غني جدًا لفيتامين ج والذي يعمل على تحسين امتصاص الحديد في الجسم والاستفاده منه.

5. جعل البشرة وردية ومشرقة

مضادات الأكسدة التي يحويها المشمش وبالذات فيتامين أ، وفيتامين هـ، وفيتامين ج تساعد على زيادة بشرتك جمالًا وإشراقًا، ومحاربةعلامات الشيخوخة والتجاعيد، وحمايتها من الأشعة فوق البنفسجية، وتحسين مرونتها، كما يدخل المشمش وأقنعته في علاج حب الشبابوالتخلص منه.





بالإضافة إلى أن المشمش يحتوي على نسبة عالية من الماء، لذا فهو يساعد أيضًا على ترطيب بشرتك

. تعزيز وتقوية صحة العظام

من فوائد المشمش أنه يحتوي على كميات جيدة من جميع المعادن الضرورية لنمو العظام ووقايتها من الترقق والهشاشة، مثل: الكالسيوم،والفسفور، والمنغنيز، والحديد، والنحاس.