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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عيد ميلاد كريم محمود عبدالعزيز.. شعر بالفشل ببداياته.. ووالده رفض دخوله الفن

كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان كريم محمود عبد العزيز، وكان قد تحدث من قبل في لقاء تلفزيوني عن بداياته في عالم الفن.

وقال "كريم" ان والده الفنان محمود عبد العزيز كان يرفض دخوله عالم الفن، وكنت أذهب مع أبي التصوير في الأعمال الفنية وفي المسرح، وكنت أشعر أن هناك شيئا بداخلي". 

وأضاف: “عرض على عمل مع الفنانة دلال عبد العزيز، وكنت في غاية التوتر والخوف، وبعد هذه التجربة شعرت أنني ممثل فاشل ورفضت الموضوع". 

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كشف الفنان كريم محمود عبد العزيز، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية في الصغر، مؤكدا أنه كان طالبا مجتهدا في التعليم في الصغر. 

وأوضح كريم محمود عبد العزيز: "كنت طالبا مجتهدا حتى الصف الخامس الابتدائي، بعد كده باظت مني، بس أنا كويس".

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