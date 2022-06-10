عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيرين عبد الوهاب: بعشق كريم محمود عبد العزيز وبحس إنه قريب أوي مني

شيرين
شيرين

ردت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على بعض أسئلة جمهورها من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام”.

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن اسم أحدث أغنياتها المقرر طرحها قريبا، من كلمات أحمد المالكي، وألحان تامر عاشور وهي “عودتني الدنيا”، وذلك ردا على طلب أحد متابعيها على تطبيق إنستجرام. 

وعلقت شيرين عبد الوهاب علي علاقتها بـ الفنان كريم محمود عبد العزيز، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

شيرين عبد الوهاب ترد على شائعات حملها: بحس إني في السابع

السوشيال ميديا.. شيرين عبد الوهاب: محمد صلاح خط أحمر بالنسبة ليا.. وأحمد موسى عن إيهاب جلال: يا ريت تيجى منه ويعتذر

وذلك ردًا علي أحد متابعيها عند سؤالها “اتكلمي عن كريم محمود عبد العزيز”، لترد شيرين عبد الوهاب كاتبة عبر خاصية “الاستوري”: “بعشقه ونفسي جدا امثل معاه، غير اني بحس انه قريب اوي مني”.

بينما علقت شيرين عبد الوهاب علي الهجوم الذي يتلقاه محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني وليفربول الانجليزي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتبت شيرين عبر خاصية “الاستوري”: “محمد صلاح خط أحمر بالنسبة ليا وانا واحدة من اللي عارفة قيمة محمد صلاح كويس جدًا، فا دا سؤال هو أكبر منه وعلي فكرة لسه باعتلي رسالة بيسأل فيها عليا”.

فاجأت شيرين عبد الوهاب متابعيها برد على سؤال أحدهما حول شعورها بعد التخلص من شعرها خلال مرورها بأزمات شخصية مؤخرا.

وسأل أحد المتابعين شيرين عبد الوهاب عبر تطبيق إنستجرام:"ندمتي إنك حلقتي شعرك؟"، فردت :"طبعا". 

اما ردا على سؤالها عن تقديم دويتو برفقة عمرو دياب قالت شيرين عبد الوهاب:" حاسة انه ممكن مش لايقين على بعض بس ياريت دي حاجة أي حد يفرح بيها".

شيرين شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين عبد الوهاب الإنستجرام عودتني الدنيا كريم محمود عبد العزيز محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السبت إجازة أم لا ؟.. الأرصاد الجوية تحسم الجدل

بـ 200 جنيه في الساعة .. سقوط فتاتين أثناء ممارسة الرذيلة بالغردقة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-6-2022.. تعرف عليها

البحوث الفلكية: مصر لم تتأثر بزلزال قبرص

اتحاد الكرة يقترب من إقالة إيهاب جلال

مدرب الأهلي السابق: قد أعود إلى مصر قريباً وشرف لي تدريب الزمالك..فيديو

انخفاض جديد في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة

هل يجوز للرجال ارتداء سلاسل الفضة .. الإفتاء توضح

موضوعات متعلقة

من 22 يونيو لـ5 يوليو| سينما زاوية تعرض عددا من الأفلام الإيطالية

أغنية تصفحيني لـ رابح صقر تتصدر اليوتيوب.. فيديو

غادة عبد الرازق: ابنتي وأحفادي أعز ما أملك

تصدر التريند| بدء عرض مسلسل الثمانية اليوم

أبرزهم عبد الرحمن أبو زهرة.. تطورات الحالة الصحية |مستشفى النجوم

أبرزها لـ هيثم شاكر.. قائمة بـ 6 أغنيات في صيف 2022

نجوم الفن يقدمون العزاء فى المنتج محسن علم الدين

راغب علامة يوجه رسالة لـ جمهوره بعد طرح أغنية تعاليلي

ترشيحاتنا

كيفية صلاة الحاجة وعدد ركعاتها.. ماذا نقول فيها؟

الشكاوى الحكومية تتلقى 23 ألف رسالة بشأن تراكمات القمامة

مصائب قوم.. زيادة عدد الأثرياء في العالم رغم جائحة كورونا

موعد مباراة مصر وكوريا الجنوبية والقناة الناقلة

توفير أطباء وعيش مُدعم للمراقبين.. استعدادات محافظة سوهاج لامتحانات الثانوية العامة

الحكومة: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 55 مواطنا تعدوا على المجاري المائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجدة هدف حيوى.. أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر مايو

معقول أكلنا كل ده؟.. تفاصيل العثور على مقبرة لهياكل حمير مذبوحة بالفيوم

مبروك الـ15 مليون.. تهنئة للفنان جوني ديب من ملوك النقل على الدائري|فيديو

وزير العدل يفتتح متحف مقتنيات سرايا الحقانية في الإسكندرية ..صور

فيديو

على رأسهم عبدالواحد السيد.. قضايا من لاعبين سابقين ضد نادي الزمالك (فيديوجراف)

سيدة الجنة.. فيلم يسيء للسيدة فاطمة| ما القصة

زودلي المصروف يا بابي.. فتاة تستفز رواد السوشيال ميديا.. ما قصتها؟

نوبور شارما .. مسؤولة هندية أغضبت مسلمي العالم بعد إساءتها للنبي محمد "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ