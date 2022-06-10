شيرين عبد الوهاب: بعشق كريم محمود عبد العزيز وبحس إنه قريب أوي مني

ردت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على بعض أسئلة جمهورها من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام”.

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن اسم أحدث أغنياتها المقرر طرحها قريبا، من كلمات أحمد المالكي، وألحان تامر عاشور وهي “عودتني الدنيا”، وذلك ردا على طلب أحد متابعيها على تطبيق إنستجرام.

وعلقت شيرين عبد الوهاب علي علاقتها بـ الفنان كريم محمود عبد العزيز، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وذلك ردًا علي أحد متابعيها عند سؤالها “اتكلمي عن كريم محمود عبد العزيز”، لترد شيرين عبد الوهاب كاتبة عبر خاصية “الاستوري”: “بعشقه ونفسي جدا امثل معاه، غير اني بحس انه قريب اوي مني”.

بينما علقت شيرين عبد الوهاب علي الهجوم الذي يتلقاه محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني وليفربول الانجليزي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتبت شيرين عبر خاصية “الاستوري”: “محمد صلاح خط أحمر بالنسبة ليا وانا واحدة من اللي عارفة قيمة محمد صلاح كويس جدًا، فا دا سؤال هو أكبر منه وعلي فكرة لسه باعتلي رسالة بيسأل فيها عليا”.

فاجأت شيرين عبد الوهاب متابعيها برد على سؤال أحدهما حول شعورها بعد التخلص من شعرها خلال مرورها بأزمات شخصية مؤخرا.

وسأل أحد المتابعين شيرين عبد الوهاب عبر تطبيق إنستجرام:"ندمتي إنك حلقتي شعرك؟"، فردت :"طبعا".

اما ردا على سؤالها عن تقديم دويتو برفقة عمرو دياب قالت شيرين عبد الوهاب:" حاسة انه ممكن مش لايقين على بعض بس ياريت دي حاجة أي حد يفرح بيها".