السوشيال ميديا.. شيرين عبد الوهاب: محمد صلاح خط أحمر بالنسبة ليا.. وأحمد موسى عن إيهاب جلال: يا ريت تيجى منه ويعتذر

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

من ميلان .. أحلام الشامسي تخطف الأنظار بالكمامة عبر انستجرام

عقب خسارة المنتخب.. إبراهيم سعيد يطالب بإقالة اتحاد الكرة وإيهاب جلال

أحمد موسى عن إيهاب جلال: يا ريت تيجى منه ويعتذر

إبراهيم فايق: إيهاب جلال هيمشي.. بس اللي معندوش خطة مكمل

فيديو.. تامر حسني يشارك المتابعين كواليس حفل الجامعة الأمريكية

شيرين عبد الوهاب: محمد صلاح خط أحمر بالنسبة ليا

لازم الضحكة تحضر.. آيتن عامر تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

أكرم حسني يهنئ محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.. شاهد

أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.. هيثم فاروق لمحمد صلاح: يا بختنا بيك