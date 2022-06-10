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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم فايق: إيهاب جلال هيمشي.. بس اللي معندوش خطة مكمل

إبراهيم فايق
إبراهيم فايق

علق الإعلامي إبراهيم فايق علي خسارة منتخب مصر في مباراة أمس أمام إثيوبيا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب إبراهيم فايق  في تويتة له: “إيهاب جلال هيمشي.. بس اللي بيختار مكمل؟ إيهاب جلال هيمشي؟ بس اللي معندوش خطة مكمل؟ إيهاب هيمشي بس اللي مشى كيروش في قعدة زوم مكمل، إيهاب هيمشي بس اللي اللي هيجيب مدرب تاني مكمل، طبعا معروفة الأسطورة المصرية بتقولك (مشي مصري ييجي اجنبي.. مشي اجنبي ييجي مصري وهكذا يكون التغيير)”.

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وعلم صدى البلد من مصادر مطلعة أن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام استقر على إقالة إيهاب جلال المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بعد الهزيمة التى تعرض لها المنتخب أمام إثيوبيا بهدفين نظيفين.

وكان الاتحاد قد دعا لعقد اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات مباراة إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ووجه جمال علام رئيس اتحاد الكرة الدعوة لأعضاء مجلس الإدارة لعقد اجتماع هام لمناقشة أسباب الهزيمة والإطلاع على تقرير إيهاب جلال المدير الفني للفريق، على أن يتم اتخاذ عدد من القرارات الفورية.

 

مباراة مصر وإثيوبيا

وفاز منتخب إثيوبيا على نظيره منتخب مصر 0/2، في المباراة التي جرت اليوم الخميس، على ملعب بينجو الدولي، بعاصمة مالاوي ليلونجوي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار العام المقبل.

سجل هدفي إثيوبيا كل من داوا هوتيسا في الدقيقة 21، وشيمس بيكلي في الدقيقة 39.

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